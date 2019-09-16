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Проект ММК «Притяжение» рассчитан на 3 млн посетителей в год
16 сентябрь 2019 (13:21)
УрБК, Магнитогорск, 16.09.2019. В Магнитогорске проект по развитию городской среды «Притяжение» открывает широкие возможности для развития бизнеса. Об этом рассказала заместитель руководителя проекта Ксения Тенькова на бизнес-конференции «Преодолевая экспортные барьеры».
По сообщению Управления информации и общественных связей ПАО «ММК», инициатором и организатором проекта является председатель совета директоров комбината Виктор Рашников. «Притяжение» не имеет аналогов в России, ориентировано на создание комфортной городской среды качественно нового уровня.
Здесь будут сконцентрированы современные спортивные, медицинские, музейные, образовательные и культурные объекты, где жители и гости города смогут активно отдыхать, заниматься спортом, получать качественную медицинскую помощь, повышать образовательный и культурный уровень.
По словам Ксении Теньковой, проект рассчитан минимум на 3 млн посетителей в год, часть из которых будет туристами, специально приехавшими в город Магнитогорск, чтобы посетить событие, выставку или для обучения.
Построенные объекты многофункционального парка будут способствовать созданию новых рабочих мест. Предполагается, что только в управляющей компании проекта будут работать более 200 человек. Кроме того, рабочие места опосредованно будут созданы в смежных индустриях, занимающихся обслуживанием парка и его объектов.
Пространство парка планируется коммерциализировать за счёт размещения объектов уличной торговли и услуг. Кроме того, возможности для размещения бизнеса будут предусмотрены во всех основных зданиях проекта, общая площадь которых составит около 100 тыс. м².
«Руководство проекта «Магнитогорск — место Притяжения» заинтересовано в вовлечении в его реализацию предпринимателей города и области. Развитие бизнес-проектов возможно в таких областях, как образование, развлечения для детей, общественное питание, организация и проведение событий, прокат оборудования, продажа спортивных и иных товаров. И этот список не является окончательным. Кроме того, предприниматели могут выступить в качестве оператора бизнеса или образовательного проекта, мецената, члена попечительского совета музейно-образовательного кластера», — говорится в сообщении.
По сообщению Управления информации и общественных связей ПАО «ММК», инициатором и организатором проекта является председатель совета директоров комбината Виктор Рашников. «Притяжение» не имеет аналогов в России, ориентировано на создание комфортной городской среды качественно нового уровня.
Здесь будут сконцентрированы современные спортивные, медицинские, музейные, образовательные и культурные объекты, где жители и гости города смогут активно отдыхать, заниматься спортом, получать качественную медицинскую помощь, повышать образовательный и культурный уровень.
По словам Ксении Теньковой, проект рассчитан минимум на 3 млн посетителей в год, часть из которых будет туристами, специально приехавшими в город Магнитогорск, чтобы посетить событие, выставку или для обучения.
Построенные объекты многофункционального парка будут способствовать созданию новых рабочих мест. Предполагается, что только в управляющей компании проекта будут работать более 200 человек. Кроме того, рабочие места опосредованно будут созданы в смежных индустриях, занимающихся обслуживанием парка и его объектов.
Пространство парка планируется коммерциализировать за счёт размещения объектов уличной торговли и услуг. Кроме того, возможности для размещения бизнеса будут предусмотрены во всех основных зданиях проекта, общая площадь которых составит около 100 тыс. м².
«Руководство проекта «Магнитогорск — место Притяжения» заинтересовано в вовлечении в его реализацию предпринимателей города и области. Развитие бизнес-проектов возможно в таких областях, как образование, развлечения для детей, общественное питание, организация и проведение событий, прокат оборудования, продажа спортивных и иных товаров. И этот список не является окончательным. Кроме того, предприниматели могут выступить в качестве оператора бизнеса или образовательного проекта, мецената, члена попечительского совета музейно-образовательного кластера», — говорится в сообщении.
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