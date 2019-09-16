Новости дня

Проект ММК «Притяжение» рассчитан на 3 млн посетителей в год

УрБК, Магнитогорск, 16.09.2019. В Магнитогорске проект по развитию городской среды «Притяжение» открывает широкие возможности для развития бизнеса. Об этом рассказала заместитель руководителя проекта Ксения Тенькова на бизнес-конференции «Преодолевая экспортные барьеры».



По сообщению Управления информации и общественных связей ПАО «ММК», инициатором и организатором проекта является председатель совета директоров комбината Виктор Рашников. «Притяжение» не имеет аналогов в России, ориентировано на создание комфортной городской среды качественно нового уровня.



Здесь будут сконцентрированы современные спортивные, медицинские, музейные, образовательные и культурные объекты, где жители и гости города смогут активно отдыхать, заниматься спортом, получать качественную медицинскую помощь, повышать образовательный и культурный уровень.



По словам Ксении Теньковой, проект рассчитан минимум на 3 млн посетителей в год, часть из которых будет туристами, специально приехавшими в город Магнитогорск, чтобы посетить событие, выставку или для обучения.



Построенные объекты многофункционального парка будут способствовать созданию новых рабочих мест. Предполагается, что только в управляющей компании проекта будут работать более 200 человек. Кроме того, рабочие места опосредованно будут созданы в смежных индустриях, занимающихся обслуживанием парка и его объектов.



Пространство парка планируется коммерциализировать за счёт размещения объектов уличной торговли и услуг. Кроме того, возможности для размещения бизнеса будут предусмотрены во всех основных зданиях проекта, общая площадь которых составит около 100 тыс. м².



«Руководство проекта «Магнитогорск — место Притяжения» заинтересовано в вовлечении в его реализацию предпринимателей города и области. Развитие бизнес-проектов возможно в таких областях, как образование, развлечения для детей, общественное питание, организация и проведение событий, прокат оборудования, продажа спортивных и иных товаров. И этот список не является окончательным. Кроме того, предприниматели могут выступить в качестве оператора бизнеса или образовательного проекта, мецената, члена попечительского совета музейно-образовательного кластера», — говорится в сообщении.

HTML-код:

<table width=500px border=0 cellpadding=0 cellspacing=0 bgcolor=#ffffff><tr><td align=left valign=top><a href="http://urbc.ru"><img src="http://urbc.ru/images/urbc.png" width=210 height=65 border=0 align=left /></a></td></tr><tr><td><div style="color:#036;padding:10px 10px 10px 10px;font-size:14px;"><span style="color:#777;font-size:10px;padding:10px 10px 10px 10px;">16 сентябрь 2019 | <img src="http://urbc.ru/templates/Default/images/clock.gif" /> 13:21</span><br /><strong>Проект ММК «Притяжение» рассчитан на 3 млн посетителей в год</strong></div></td></tr><tr><td valign=top style="font-size:12px;padding-right:3px;">УрБК, Магнитогорск, 16.09.2019. В Магнитогорске проект по развитию городской среды «Притяжение» открывает широкие возможности для развития бизнеса. Об этом рассказала заместитель руководителя проекта Ксения Тенькова на бизнес-конференции «Преодолевая экспортные барьеры». </td></tr><tr><td align=right><div style="color:#026;font-size:14px;text-align:right;wight:100%;"><a href="http://urbc.ru/1068089908-proekt-mmk-prityazhenie-otkryvaet-novye-vozmozhnosti-dlya-predprinimateley.html">Подробнее » </a></div></td></tr></table> Для того, чтобы вставить материал в Живой Журнал или другой блог, скопируйте код

Другие материалы по теме: