Новости дня

ЦБ удается блокировать сайты только 10-15% действующих финансовых пирамид

УрБК, Москва, 16.09.2019. Из-за отсутствия закона о блокировке мошеннических сайтов Банку России удается закрывать сайты только 10-15% действующих пирамид, остальная доля приходится на те, что уже завершили свою деятельность. Об этом пишет РИА «Новости» со ссылкой на главу департамента противодействия недобросовестным практикам ЦБ Валерия Ляха.



«В большинстве случаев сайты действующих мошеннических компаний составляют только 10-15% от числа всех пирамид, которые удается закрыть. Все остальные закрывающиеся сайты — сайты пирамид, которые уже прекратили свою деятельность. Они быстро собрали деньги и ушли, их сайты закрываются уже после. Здесь вопрос об эффективности — нужно закрывать сайты пирамид, которые действуют сейчас», — рассказал Валерий Лях.



По его словам, если проект закона будет принят, это позволит достаточно активно, быстро и вовремя реагировать на появляющиеся пирамиды.



Госдума в январе приняла в первом чтении законопроект о досудебной блокировке сайтов, содержащих рекламу финансовых пирамид. Для этого ЦБ наделяется правом принять решение о включении таких сайтов в единый реестр доменных имен и сетевых адресов, содержащих запрещенную информацию, для их последующей возможной блокировки. Наряду с этим, проект предоставляет регулятору право обратиться в суд, а после вступления судебного акта в силу — в Роскомнадзор с заявлением о принятии мер по ограничению доступа к информационным ресурсам, в отношении которых принят этот акт.

HTML-код:

<table width=500px border=0 cellpadding=0 cellspacing=0 bgcolor=#ffffff><tr><td align=left valign=top><a href="http://urbc.ru"><img src="http://urbc.ru/images/urbc.png" width=210 height=65 border=0 align=left /></a></td></tr><tr><td><div style="color:#036;padding:10px 10px 10px 10px;font-size:14px;"><span style="color:#777;font-size:10px;padding:10px 10px 10px 10px;">16 сентябрь 2019 | <img src="http://urbc.ru/templates/Default/images/clock.gif" /> 12:59</span><br /><strong>ЦБ удается блокировать сайты только 10-15% действующих финансовых пирамид</strong></div></td></tr><tr><td valign=top style="font-size:12px;padding-right:3px;">УрБК, Москва, 16.09.2019. Из-за отсутствия закона о блокировке мошеннических сайтов Банку России удается закрывать сайты только 10-15% действующих пирамид, остальная доля приходится на те, что уже завершили свою деятельность. Об этом пишет РИА «Новости» со ссылкой на главу департамента противодействия недобросовестным практикам ЦБ Валерия Ляха.</td></tr><tr><td align=right><div style="color:#026;font-size:14px;text-align:right;wight:100%;"><a href="http://urbc.ru/1068089907-cb-udaetsya-blokirovat-sayty-tolko-10-15-deystvuyuschih-finansovyh-piramid.html">Подробнее » </a></div></td></tr></table> Для того, чтобы вставить материал в Живой Журнал или другой блог, скопируйте код

Другие материалы по теме: