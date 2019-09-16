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Средний чек жителей УрФО в августе вырос на 5,4%
16 сентябрь 2019 (12:36)
УрБК, Москва, 16.09.2019. Средний чек жителя УрФО за один поход в магазин в августе увеличился по сравнению с июлем на 5,4% и составил 589 руб. Об этом сообщает «Прайм» со ссылкой на исследование холдинга «Ромир».
По России средний чек составил 565 руб., увеличившись на 3,5%. В Дальневосточном и Приволжском федеральных округах он вырос на 4,6% (до 680 руб. и до 519 руб. соответственно), в Сибири — на 4,1% (до 481 руб.), на Северо-Западе — на 3,8% (до 621 руб.). В Центральном округе чек повысился на 3% (до 619 руб.), в Южном — на 0,7% (до 578 руб.). В Москве средний чек по сравнению с июлем вырос на 0,4% (до 710 руб.), в годовом выражении он снизился на 2,5%.
Средний чек в гипермаркетах РФ в августе 2019 года увеличился на 4,4% по сравнению с июлем, в супермаркетах — на 1%. В дискаунтерах он снизился на 3,1%, в магазинах традиционной торговли — на 4,6%. В годовом выражении показатель в гипермаркетах вырос на 2,8%, в супермаркетах и дискаунтерах — более чем на 8%, в традиционных магазинах — на 6%.
«Овощи и фрукты, быть может, и продолжили дешеветь в августе, но цены на многие непродовольственные товары, наоборот, скорректировались в сторону роста. Другие индексы «Ромир» показывают, что россияне в августе дороже платили за привычный набор товаров, чем месяцем ранее. Причем повышение затрат вызвали как раз не продуктовые категории», — отметил президент «Ромира» Андрей Милехин.
Исследование «Ромира» основано на данных потребления 40 тыс. россиян, 15 тыс. домохозяйств в 220 городах страны с населением более 10 тыс. человек. Участники исследования сканируют штрих-коды всех купленных товаров, приносимых домой. Данные сканирования в онлайн-режиме поступают в базу исследования.
По России средний чек составил 565 руб., увеличившись на 3,5%. В Дальневосточном и Приволжском федеральных округах он вырос на 4,6% (до 680 руб. и до 519 руб. соответственно), в Сибири — на 4,1% (до 481 руб.), на Северо-Западе — на 3,8% (до 621 руб.). В Центральном округе чек повысился на 3% (до 619 руб.), в Южном — на 0,7% (до 578 руб.). В Москве средний чек по сравнению с июлем вырос на 0,4% (до 710 руб.), в годовом выражении он снизился на 2,5%.
Средний чек в гипермаркетах РФ в августе 2019 года увеличился на 4,4% по сравнению с июлем, в супермаркетах — на 1%. В дискаунтерах он снизился на 3,1%, в магазинах традиционной торговли — на 4,6%. В годовом выражении показатель в гипермаркетах вырос на 2,8%, в супермаркетах и дискаунтерах — более чем на 8%, в традиционных магазинах — на 6%.
«Овощи и фрукты, быть может, и продолжили дешеветь в августе, но цены на многие непродовольственные товары, наоборот, скорректировались в сторону роста. Другие индексы «Ромир» показывают, что россияне в августе дороже платили за привычный набор товаров, чем месяцем ранее. Причем повышение затрат вызвали как раз не продуктовые категории», — отметил президент «Ромира» Андрей Милехин.
Исследование «Ромира» основано на данных потребления 40 тыс. россиян, 15 тыс. домохозяйств в 220 городах страны с населением более 10 тыс. человек. Участники исследования сканируют штрих-коды всех купленных товаров, приносимых домой. Данные сканирования в онлайн-режиме поступают в базу исследования.
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