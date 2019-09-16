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УБРиР снизил ставки по кредитам физлиц до 9,5% годовых

УрБК, Екатеринбург, 16.09.2019. Уральский банк реконструкции и развития (УБРиР) в третий раз за квартал снизил ставки по потребительским кредитам: с 13 сентября клиенты банка могут получить заемные деньги по кредиту «Открытый» по ставке от 9,5% годовых. Об этом сообщает пресс-служба компании.



«Сейчас минимальные ставки по кредитам у большинства банков составляют порядка 9,9%. Поэтому на фоне всех предложений наша ставка от 9,5% по «Открытому» выглядит весьма привлекательно. И главное — оформляется кредит без лишней бюрократии в течение пары часов», — подчеркивает директор по созданию розничных продуктов УБРиР Александр Патешман.



Уточняется, что срок кредитования составляет 3, 5 или 7 лет, а максимальная сумма займа — 3 млн руб.



Также Александр Патешман отметил, что население еще в прошлом году переориентировалось на потребительскую модель поведения, которую стимулирует снижение процентных ставок, и рынок кредитования продолжает стабильно расти.

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