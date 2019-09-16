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В Российском союзе автостраховщиков поддержали реформу персонализации тарифов ОСАГО
16 сентябрь 2019 (11:31)
УрБК, Москва, 16.09.2019. Ситуация в сегменте ОСАГО позволяет перейти от системы жесткого регулирования к более свободным тарифам. Об этом на Московском финансовом форуме заявил исполнительный директор Российского Союза Автостраховщиков (РСА) Евгений Уфимцев.
Напомним, что в сентябре Госдума рассмотрит законопроект по переходу к персонализированному ценообразованию в ОСАГО.
«Мы прошли через кризис, повлекший массовый уход страховщиков и рост страхового мошенничества. Сейчас ситуация значительно улучшилась: страховые компании навели порядок в своей деятельности, улучшили работу с потребителями, снизили количество жалоб и так далее», — отметил Е. Уфимцев.
Представитель РСА полагает, что это произошло в том числе благодаря росту конкуренции и сбалансированности рынка.
Уфимцев отметил, что после первого этапа индивидуализации ОСАГО, несмотря на опасения ряда экспертов, полис подешевел.
«Опытные водители получили скидку, а молодые — повышение. Отмечу, что в большинстве регионов за 7 месяцев 2019 года средняя премия либо снизилась, либо не изменилась», — рассказал Е. Уфимцев.
Напомним, что в сентябре Госдума рассмотрит законопроект по переходу к персонализированному ценообразованию в ОСАГО.
«Мы прошли через кризис, повлекший массовый уход страховщиков и рост страхового мошенничества. Сейчас ситуация значительно улучшилась: страховые компании навели порядок в своей деятельности, улучшили работу с потребителями, снизили количество жалоб и так далее», — отметил Е. Уфимцев.
Представитель РСА полагает, что это произошло в том числе благодаря росту конкуренции и сбалансированности рынка.
Уфимцев отметил, что после первого этапа индивидуализации ОСАГО, несмотря на опасения ряда экспертов, полис подешевел.
«Опытные водители получили скидку, а молодые — повышение. Отмечу, что в большинстве регионов за 7 месяцев 2019 года средняя премия либо снизилась, либо не изменилась», — рассказал Е. Уфимцев.
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