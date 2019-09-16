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В Екатеринбурге начался первый этап подключения горожан к отоплению

УрБК, Екатеринбург, 16.09.2019. Сегодня в Екатеринбурге и городах-спутниках начался первый этап подключения горожан к отоплению.



Он продлится с 16 по 18 сентября. За этот период тепло поступит в жилые дома и объекты социальной сферы в Железнодорожном районе (ул. Завокзальная, Ереванская, Артинская, Лётчиков, Пилотная, Пехотинцев, Софьи Перовской, Бебеля, Техническая, Седова, Таватуйская, Кунарская, Билимбаевская). В Ленинском районе (ул. Гоголя, Р. Люксембург, Горького, Белинского). В Октябрьском районе (Синие камни, Сибирский тракт, ул. Бажова, Луначарского, Энгельса, Мичурина, Куйбышева, Карла Либкнехта, Красноармейская, Луначарского). В Кировский районе (ул. Сыромолотова, Новгородцевой, Сиреневый бульвар, 40 лет Комсомола, Высоцкого, Шевченко, Луначарского, Бажова, Ленина, Горького, Первомайская, Мичурина, Карла Либкнехта, Тургенева, Толмачева).



Второй этап подключение продлится с 19 по 22 сентября 2019 года. Во всех домах теплоснабжение появится до 30 сентября.

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