Новости дня
В Екатеринбурге начался первый этап подключения горожан к отоплению
16 сентябрь 2019 (10:24)
УрБК, Екатеринбург, 16.09.2019. Сегодня в Екатеринбурге и городах-спутниках начался первый этап подключения горожан к отоплению.
Он продлится с 16 по 18 сентября. За этот период тепло поступит в жилые дома и объекты социальной сферы в Железнодорожном районе (ул. Завокзальная, Ереванская, Артинская, Лётчиков, Пилотная, Пехотинцев, Софьи Перовской, Бебеля, Техническая, Седова, Таватуйская, Кунарская, Билимбаевская). В Ленинском районе (ул. Гоголя, Р. Люксембург, Горького, Белинского). В Октябрьском районе (Синие камни, Сибирский тракт, ул. Бажова, Луначарского, Энгельса, Мичурина, Куйбышева, Карла Либкнехта, Красноармейская, Луначарского). В Кировский районе (ул. Сыромолотова, Новгородцевой, Сиреневый бульвар, 40 лет Комсомола, Высоцкого, Шевченко, Луначарского, Бажова, Ленина, Горького, Первомайская, Мичурина, Карла Либкнехта, Тургенева, Толмачева).
Второй этап подключение продлится с 19 по 22 сентября 2019 года. Во всех домах теплоснабжение появится до 30 сентября.
Он продлится с 16 по 18 сентября. За этот период тепло поступит в жилые дома и объекты социальной сферы в Железнодорожном районе (ул. Завокзальная, Ереванская, Артинская, Лётчиков, Пилотная, Пехотинцев, Софьи Перовской, Бебеля, Техническая, Седова, Таватуйская, Кунарская, Билимбаевская). В Ленинском районе (ул. Гоголя, Р. Люксембург, Горького, Белинского). В Октябрьском районе (Синие камни, Сибирский тракт, ул. Бажова, Луначарского, Энгельса, Мичурина, Куйбышева, Карла Либкнехта, Красноармейская, Луначарского). В Кировский районе (ул. Сыромолотова, Новгородцевой, Сиреневый бульвар, 40 лет Комсомола, Высоцкого, Шевченко, Луначарского, Бажова, Ленина, Горького, Первомайская, Мичурина, Карла Либкнехта, Тургенева, Толмачева).
Второй этап подключение продлится с 19 по 22 сентября 2019 года. Во всех домах теплоснабжение появится до 30 сентября.
|Код для вставки в блог
|Подписаться на рассылку
|Распечатать
Другие материалы по теме:
- В Екатеринбурге с 15 июля закроют движение транспорта на перекрестке Луначарского — Куйбышева
- В Екатеринбурге стартует четвертый этап подключения отопления
- В Екатеринбурге стартует второй этап подключения потребителей к отоплению
- Восемь улиц Екатеринбурга станут односторонними с 1 декабря
- Перекрытие движения в районе гостиницы «Исеть» в Екатеринбурге будет производиться в четыре этапа