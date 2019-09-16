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Доходы специализирующихся на выдаче займов «до зарплаты» МФО сократились на 7%

УрБК, Москва, 16.09.2019. Доходы микрофинансовых организаций (МФО), которые специализируются на выдаче займов «до зарплаты», за I половину 2019 года сократились на 7%, отмечается в материале «Тенденции микрофинансового рынка» за II квартал 2019 года, подготовленном департаментом микрофинансового рынка Банка России.



Согласно зафиксированным тенденциям, опытные компании, давно работающие на рынке и планирующие продолжать свою деятельность, постепенно уходят из сегмента займов «до зарплаты», диверсифицируя структуру портфеля и развивая среднесрочные продукты, на которые по-прежнему приходится более половины портфеля МФО.



«В свою очередь, оставшиеся в данном сегменте МФО концентрируют свои усилия на развитии онлайн-каналов: 58 компаний выдают онлайн больший объем займов, чем 557 МФО, работающих исключительно через стационарные пункты выдачи. Переход займов «до зарплаты» в онлайн-пространство является позитивной тенденцией, ведущей к сокращению точек выдачи микрозаймов в местах массового скопления людей и снижающей вероятность спонтанно принятых гражданами решений о кредитовании», — говорится в исследовании.



При этом в II квартале 2019 года микрофинансовый рынок вновь продемонстрировал положительную динамику: и портфель, и объем выдач за квартал выросли более чем на 9%. Причем впервые за длительное время существенный рост отмечен в сегменте выдачи займов малому и среднему бизнесу (плюс 33% по объему выдач).

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<table width=500px border=0 cellpadding=0 cellspacing=0 bgcolor=#ffffff><tr><td align=left valign=top><a href="http://urbc.ru"><img src="http://urbc.ru/images/urbc.png" width=210 height=65 border=0 align=left /></a></td></tr><tr><td><div style="color:#036;padding:10px 10px 10px 10px;font-size:14px;"><span style="color:#777;font-size:10px;padding:10px 10px 10px 10px;">16 сентябрь 2019 | <img src="http://urbc.ru/templates/Default/images/clock.gif" /> 09:22</span><br /><strong>Доходы специализирующихся на выдаче займов «до зарплаты» МФО сократились на 7%</strong></div></td></tr><tr><td valign=top style="font-size:12px;padding-right:3px;">УрБК, Москва, 16.09.2019. Доходы микрофинансовых организаций (МФО), которые специализируются на выдаче займов «до зарплаты», за I половину 2019 года сократились на 7%, отмечается в материале «Тенденции микрофинансового рынка» за II квартал 2019 года, подготовленном департаментом микрофинансового рынка Банка России.</td></tr><tr><td align=right><div style="color:#026;font-size:14px;text-align:right;wight:100%;"><a href="http://urbc.ru/1068089896-dohody-specializiruyuschihsya-na-vydache-zaymov-do-zarplaty-mfo-sokratilis-na-7.html">Подробнее » </a></div></td></tr></table> Для того, чтобы вставить материал в Живой Журнал или другой блог, скопируйте код

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