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Доходы специализирующихся на выдаче займов «до зарплаты» МФО сократились на 7%
16 сентябрь 2019 (09:22)
УрБК, Москва, 16.09.2019. Доходы микрофинансовых организаций (МФО), которые специализируются на выдаче займов «до зарплаты», за I половину 2019 года сократились на 7%, отмечается в материале «Тенденции микрофинансового рынка» за II квартал 2019 года, подготовленном департаментом микрофинансового рынка Банка России.
Согласно зафиксированным тенденциям, опытные компании, давно работающие на рынке и планирующие продолжать свою деятельность, постепенно уходят из сегмента займов «до зарплаты», диверсифицируя структуру портфеля и развивая среднесрочные продукты, на которые по-прежнему приходится более половины портфеля МФО.
«В свою очередь, оставшиеся в данном сегменте МФО концентрируют свои усилия на развитии онлайн-каналов: 58 компаний выдают онлайн больший объем займов, чем 557 МФО, работающих исключительно через стационарные пункты выдачи. Переход займов «до зарплаты» в онлайн-пространство является позитивной тенденцией, ведущей к сокращению точек выдачи микрозаймов в местах массового скопления людей и снижающей вероятность спонтанно принятых гражданами решений о кредитовании», — говорится в исследовании.
При этом в II квартале 2019 года микрофинансовый рынок вновь продемонстрировал положительную динамику: и портфель, и объем выдач за квартал выросли более чем на 9%. Причем впервые за длительное время существенный рост отмечен в сегменте выдачи займов малому и среднему бизнесу (плюс 33% по объему выдач).
Согласно зафиксированным тенденциям, опытные компании, давно работающие на рынке и планирующие продолжать свою деятельность, постепенно уходят из сегмента займов «до зарплаты», диверсифицируя структуру портфеля и развивая среднесрочные продукты, на которые по-прежнему приходится более половины портфеля МФО.
«В свою очередь, оставшиеся в данном сегменте МФО концентрируют свои усилия на развитии онлайн-каналов: 58 компаний выдают онлайн больший объем займов, чем 557 МФО, работающих исключительно через стационарные пункты выдачи. Переход займов «до зарплаты» в онлайн-пространство является позитивной тенденцией, ведущей к сокращению точек выдачи микрозаймов в местах массового скопления людей и снижающей вероятность спонтанно принятых гражданами решений о кредитовании», — говорится в исследовании.
При этом в II квартале 2019 года микрофинансовый рынок вновь продемонстрировал положительную динамику: и портфель, и объем выдач за квартал выросли более чем на 9%. Причем впервые за длительное время существенный рост отмечен в сегменте выдачи займов малому и среднему бизнесу (плюс 33% по объему выдач).
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