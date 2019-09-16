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В Новоуральске суд обязал аптеку вернуть ценники на витрины
16 сентябрь 2019 (09:05)
УрБК, Екатеринбург, 16.09.2019. В Новоуральске суд обязал аптеку ООО «АС-Бюро Плюс» предоставить покупателям информацию о цене товара в наглядной и доступной форме, сообщает пресс-служба прокуратуры Свердловской области.
Проверка аптеки была инициирована прокуратурой после обращения местной жительницы. В результате было установлено, что единообразных и четко оформленных ценников на товаре не было. Согласно информации на витринах, покупателям предлагалось узнать цену на товар у кассира, на сайте или позвонив по телефону, либо на сенсорном экране, установленном в торговом зале.
Но фактически информацию о цене товара можно узнать, лишь отстояв очередь в кассу. Также в случае использования сенсорного экрана кем-то из потребителей другие покупатели лишаются возможности узнать цену самостоятельно до оформления покупки.
Прокурор Новоуральска обратился в суд с иском к ООО «АС-Бюро Плюс» о возложении обязанности обеспечить наличие единообразных и четко оформленных ценников на реализуемые в аптеке товары.
«Суды первой и апелляционной инстанцией согласились с доводами прокурора о том, что использование сенсорного табло, установленного ответчиком в помещении аптеки, не является наглядной и доступной информацией о товарах для потребителя», — отмечает пресс-служба.
Проверка аптеки была инициирована прокуратурой после обращения местной жительницы. В результате было установлено, что единообразных и четко оформленных ценников на товаре не было. Согласно информации на витринах, покупателям предлагалось узнать цену на товар у кассира, на сайте или позвонив по телефону, либо на сенсорном экране, установленном в торговом зале.
Но фактически информацию о цене товара можно узнать, лишь отстояв очередь в кассу. Также в случае использования сенсорного экрана кем-то из потребителей другие покупатели лишаются возможности узнать цену самостоятельно до оформления покупки.
Прокурор Новоуральска обратился в суд с иском к ООО «АС-Бюро Плюс» о возложении обязанности обеспечить наличие единообразных и четко оформленных ценников на реализуемые в аптеке товары.
«Суды первой и апелляционной инстанцией согласились с доводами прокурора о том, что использование сенсорного табло, установленного ответчиком в помещении аптеки, не является наглядной и доступной информацией о товарах для потребителя», — отмечает пресс-служба.
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