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В «Гринвиче» и «Пассаже» пройдет акция «Киножор»

УрБК, Екатеринбург, 13.09.2019. В предстоящие выходные в кинотеатрах Екатеринбурга «Пассаж Синема» и «Гринвич Синема» пройдет акция «Киножор». Зрители увидят новинки зарубежного и российского кинематографа и смогут воспользоваться скидками на билеты.



Акция будет действовать на все форматы — ATMOS, 3D и 2D, сообщают в пресс-службе кинотеатров. В субботу 14 сентября, с 17:00 до 19:00 посетителей ждут детективные расследования и головоломки от викторины «Включи логику и VR для тех, кто жить не может без таинственных сюжетов». В «Зоне ужасов» предложат задания от квест-сети и игру «Форт Боярд», а в «зонах мелодрам» для любителей романтики будут предлагать бесплатное мороженое и сладкую вату.



На следующий день — с 12:00 до 14:00 — для юных зрителей и поклонников семейного кино организаторы приготовили интерактивные зоны с героями игры Angry Birds, красочным аквагримом, сладкой ватой и мороженым.



Во все дни «Киножора» в «Гринвич Синема» будет работать интерактивная зона, где участники смогут выиграть памятные призы от кинотеатра, а также принять участие в розыгрыше приза в 10 тысяч рублей. В оба дня действия акции «Киножор» билеты в «Пассаж Синема» и «Гринвич Синема» будут стоить по 129 рублей, при этом акция не распространяется на VIP-залы.

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<table width=500px border=0 cellpadding=0 cellspacing=0 bgcolor=#ffffff><tr><td align=left valign=top><a href="http://urbc.ru"><img src="http://urbc.ru/images/urbc.png" width=210 height=65 border=0 align=left /></a></td></tr><tr><td><div style="color:#036;padding:10px 10px 10px 10px;font-size:14px;"><span style="color:#777;font-size:10px;padding:10px 10px 10px 10px;">13 сентябрь 2019 | <img src="http://urbc.ru/templates/Default/images/clock.gif" /> 19:03</span><br /><strong>В «Гринвиче» и «Пассаже» пройдет акция «Киножор»</strong></div></td></tr><tr><td valign=top style="font-size:12px;padding-right:3px;">УрБК, Екатеринбург, 13.09.2019. В предстоящие выходные в кинотеатрах Екатеринбурга «Пассаж Синема» и «Гринвич Синема» пройдет акция «Киножор». Зрители увидят новинки зарубежного и российского кинематографа и смогут воспользоваться скидками на билеты.</td></tr><tr><td align=right><div style="color:#026;font-size:14px;text-align:right;wight:100%;"><a href="http://urbc.ru/1068089894-v-grinviche-i-passazhe-proydet-akciya-kinozhor.html">Подробнее » </a></div></td></tr></table> Для того, чтобы вставить материал в Живой Журнал или другой блог, скопируйте код

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