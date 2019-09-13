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В «Гринвиче» и «Пассаже» пройдет акция «Киножор»
13 сентябрь 2019 (19:03)
УрБК, Екатеринбург, 13.09.2019. В предстоящие выходные в кинотеатрах Екатеринбурга «Пассаж Синема» и «Гринвич Синема» пройдет акция «Киножор». Зрители увидят новинки зарубежного и российского кинематографа и смогут воспользоваться скидками на билеты.
Акция будет действовать на все форматы — ATMOS, 3D и 2D, сообщают в пресс-службе кинотеатров. В субботу 14 сентября, с 17:00 до 19:00 посетителей ждут детективные расследования и головоломки от викторины «Включи логику и VR для тех, кто жить не может без таинственных сюжетов». В «Зоне ужасов» предложат задания от квест-сети и игру «Форт Боярд», а в «зонах мелодрам» для любителей романтики будут предлагать бесплатное мороженое и сладкую вату.
На следующий день — с 12:00 до 14:00 — для юных зрителей и поклонников семейного кино организаторы приготовили интерактивные зоны с героями игры Angry Birds, красочным аквагримом, сладкой ватой и мороженым.
Во все дни «Киножора» в «Гринвич Синема» будет работать интерактивная зона, где участники смогут выиграть памятные призы от кинотеатра, а также принять участие в розыгрыше приза в 10 тысяч рублей. В оба дня действия акции «Киножор» билеты в «Пассаж Синема» и «Гринвич Синема» будут стоить по 129 рублей, при этом акция не распространяется на VIP-залы.
Акция будет действовать на все форматы — ATMOS, 3D и 2D, сообщают в пресс-службе кинотеатров. В субботу 14 сентября, с 17:00 до 19:00 посетителей ждут детективные расследования и головоломки от викторины «Включи логику и VR для тех, кто жить не может без таинственных сюжетов». В «Зоне ужасов» предложат задания от квест-сети и игру «Форт Боярд», а в «зонах мелодрам» для любителей романтики будут предлагать бесплатное мороженое и сладкую вату.
На следующий день — с 12:00 до 14:00 — для юных зрителей и поклонников семейного кино организаторы приготовили интерактивные зоны с героями игры Angry Birds, красочным аквагримом, сладкой ватой и мороженым.
Во все дни «Киножора» в «Гринвич Синема» будет работать интерактивная зона, где участники смогут выиграть памятные призы от кинотеатра, а также принять участие в розыгрыше приза в 10 тысяч рублей. В оба дня действия акции «Киножор» билеты в «Пассаж Синема» и «Гринвич Синема» будут стоить по 129 рублей, при этом акция не распространяется на VIP-залы.
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