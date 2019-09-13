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Жителя Челябинской области оштрафовали на 1,2 млн рублей за посредничество в передаче взяток сотруднику Росреестра

13 сентябрь 2019 (17:55)

УрБК, Екатеринбург, 13.09.2019. В Челябинской области местного жителя оштрафовали на 1,2 млн руб. за посредничество в передаче взяток главному специалисту отдела регионального управления Росреестра от руководителя коммерческой организации, сообщает пресс-служба регионального СУ СК России.

Преступления были выявлены сотрудниками регионального управления ФСБ России. По данным следствия, в 2016 и в 2018 годах осужденный передавал взятку в размере 30 и 500 тыс. руб. за совершение незаконных действий по государственной регистрации права собственности на объекты недвижимости.

«Доказательства признаны судом достаточными для вынесения приговора в отношении местного жителя, признанного виновным в совершении преступлений, предусмотренных частью 2, пункта «б» части 3 статьи 291.1 УК РФ «Посредничество во взяточничестве». Приговором суда осужденному назначено наказание в виде штрафа в сумме 1,2 млн руб.», — говорится в сообщении.

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