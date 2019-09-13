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Открытие центра «Эрмитаж-Урал» в Екатеринбурге намечено на ноябрь 2020 года

УрБК, Екатеринбург, 13.09.2019. Торжественное открытие культурно-просветительского центра «Эрмитаж-Урал» в Екатеринбурге намечено на ноябрь 2020 года. Соответствующая информация была озвучена в ходе посещения стройплощадки представителями администрации города.



Как сообщает информационный портал Екатеринбурга, в мероприятии приняли участие заместитель главы города по вопросам капитального строительства и землепользования Алексей Бирюлин, заместитель гендиректора Эрмитажа Алексей Богданов, директор Екатеринбургского музея изобразительных искусств Никита Корытин и представитель подрядной организации Дмитрий Хватов.



Напомним, соглашение о создании центра «Эрмитаж-Урал» было подписано в сентябре 2014 года. Согласно проекту, трехэтажное здание фондохранилища будет включать в себя выставочные залы и библиотеку. Кроме того, специалисты планируют оборудовать объекты комплекса системами централизованной фильтрации и поддержания влажности воздуха, автономными системами отопления и кондиционирования, а также современным оборудованием для реставрации произведений искусства.

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