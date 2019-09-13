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В конкурсе «Славим человека труда!» победил сварщик ЕВРАЗ НТМК
13 сентябрь 2019 (17:03)
УрБК, Екатеринбург, 13.09.2019. Победителем областного конкурса «Славим человека труда» в номинации «Лучший сварщик» стал электрогазосварщик доменного цеха ЕВРАЗ НТМК Александр Ложков. На втором месте Сергей Вафин с Северского трубного завода, на третьем — Владислав Иохин, представлявший Синарский трубный завод.
По сообщению Управления по связям с общественностью Регионального центра корпоративных отношений «Урал», в мероприятии приняли участие 11 сварщиков с разных предприятий Свердловской области, ЕВРАЗ КГОК представлял сварщик Андрей Куликов.
С приветственным словом перед собравшимися выступил технический директор ЕВРАЗ НТМК Павел Зажигаев, представители Министерства промышленности и науки Свердловской области, профкома комбината.
«Уверен, что вы всегда максимально качественно выполняете свою работу и осознаете возложенную на вас ответственность. Участвуя в подобных конкурсах, вы сможете повысить свой профессионализм, обменяться опытом друг с другом», — отметил Павел Зажигаев.
Конкурс проходил в Центре подготовки персонала ЕВРАЗа на Урале в Нижнем Тагиле. Сначала участники продемонстрировали теоретические знания в сварочном деле, охране труда и промышленной безопасности. Затем каждый выполнил два конкурсных задания: сварку стыковых соединений в горизонтальном положении и сварку таврового соединения в нижнем положении.
Все участники конкурса получили дипломы и корпоративные подарки от ЕВРАЗа. Тройку победителей отметят денежными премиями, чествование лучших представителей профессии состоится в ближайшее время в Екатеринбурге.
Конкурс проводится при поддержке правительства Свердловской области и губернатора Евгения Куйвашева. Победители регионального этапа будут отстаивать звание лучшего на чемпионате Уральского федерального округа.
По сообщению Управления по связям с общественностью Регионального центра корпоративных отношений «Урал», в мероприятии приняли участие 11 сварщиков с разных предприятий Свердловской области, ЕВРАЗ КГОК представлял сварщик Андрей Куликов.
С приветственным словом перед собравшимися выступил технический директор ЕВРАЗ НТМК Павел Зажигаев, представители Министерства промышленности и науки Свердловской области, профкома комбината.
«Уверен, что вы всегда максимально качественно выполняете свою работу и осознаете возложенную на вас ответственность. Участвуя в подобных конкурсах, вы сможете повысить свой профессионализм, обменяться опытом друг с другом», — отметил Павел Зажигаев.
Конкурс проходил в Центре подготовки персонала ЕВРАЗа на Урале в Нижнем Тагиле. Сначала участники продемонстрировали теоретические знания в сварочном деле, охране труда и промышленной безопасности. Затем каждый выполнил два конкурсных задания: сварку стыковых соединений в горизонтальном положении и сварку таврового соединения в нижнем положении.
Все участники конкурса получили дипломы и корпоративные подарки от ЕВРАЗа. Тройку победителей отметят денежными премиями, чествование лучших представителей профессии состоится в ближайшее время в Екатеринбурге.
Конкурс проводится при поддержке правительства Свердловской области и губернатора Евгения Куйвашева. Победители регионального этапа будут отстаивать звание лучшего на чемпионате Уральского федерального округа.
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