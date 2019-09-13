ЕВРАЗ НТМК освоил выпуск новой продукции

Фотография предоставлена Управлением по связям с общественностью Регионального центра корпоративных отношений «УРАЛ» ЕВРАЗ

Крупносортный цех ЕВРАЗ НТМК изготовил первую партию стального горячекатаного проката круглого сечения с диаметром 95 мм. Прокат применяется в различных отраслях промышленности: машиностроении, строительстве, трубном производстве.По сообщению Управления по связям с общественностью регионального центра корпоративных отношений «Урал», первая партия стального круга в объеме 220 т изготовлена из углеродистых и легированных марок стали по ГОСТ 1050-88 и ГОСТ 4543-2016. Прокат уже отгружен потребителю.Ранее на ЕВРАЗ НТМК изготавливали стальной круг диаметрами от 70 до 150 мм, однако не производили прокат промежуточного размера. В связи с появлением заказов на диаметр круга 95 мм он был успешно освоен. При освоении металлопроката был разработан паспорт на новый продукт, технологическая карта, схема прокатки и специальный комплект валков для клетей, шаблоны. Сейчас в цехе осваивают производство стального круга диаметром 125 мм.ЕВРАЗ НТМК производит около 800 профилеразмеров конструкционного проката из 150 марок стали. Крупносортный цех комбината выпускает сортовой и фасонный прокат, профили специального назначения и шары для помола руды в специальных мельницах. Всего в сортаменте подразделения более 50 наименований проката.С начала года ЕВРАЗ НТМК освоил несколько новых видов фасонного металлопроката.В цехе прокатки широкополочных балок изготовлена первая партия новой балки HE 200 по европейскому стандарту EN 10365-2017, в рельсобалочном цехе — равнополочный уголок № 20 по ГОСТ 8509-93.Балка НЕ 200 относится к классу колонных двутавров, которые применяются в опорных конструкциях высотных зданий. На ЕВРАЗ НТМК есть возможность изготавливать такую балку пяти видов — с разной толщиной стенки и полки.Равнополочный уголок № 20 с шириной полки 200 мм, толщиной полки 25 мм и 30 мм используется в строительстве и востребован на рынке металлопродукции.Ранее в 2018 году ЕВРАЗ НТМК освоил производство 14 новых профилей металлопроката. В колесобандажном цехе — 7 новых видов железнодорожных колес. В крупносортном цехе — трубная заготовка диаметром 156 мм. В рельсобалочном цехе начали производить контактные рельсы для метрополитена.В 2017 году на комбинате освоено производство сверхпрочных балок для возведения небоскребов. Однако они применяются не только в строительстве, но и в других отраслях. Так, летом прошлого года в Воронежской области при строительстве сельскохозяйственного комплекса использовалось более 2 тыс. т балки, а широкополочные двутавры 25Ш1 и 30Ш1 длиной от 10 до 13 м. применялись для возведения кровли здания.Для производства металлопроката на ЕВРАЗ НТМК используют природнолегированную конвертерную сталь из ванадиевого чугуна без применения лома. Сталь отличается низким содержанием неметаллических включений и газов, наиболее пригодна для эксплуатации в условиях высоких нагрузок и экстремально низких температур.