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ЦБ не планирует запускать «печатный станок» для роста экономики
13 сентябрь 2019 (16:41)
УрБК, Москва, 13.09.2019. Банк России не собирается запускать «печатный станок» для стимуляции экономического роста. Об этом заявила глава ЦБ Эльвира Набиуллина, передает «Прайм».
«ЦБ имеет много рычагов влияния на экономический рост. Мы часто слышим обвинения, что у Центрального банка нет цели экономического роста, что Центральный банк не думает об экономическом росте. На самом деле, это глубоко не так. По всем направлениям у нас конечной целью является поддержание экономического роста и поддержание благосостояния людей», — сказала Э. Набиуллина в ходе банковского форума в Сочи.
«Когда нас в этом обвиняют, обычно упрекают, что мы не включаем «печатный станок» для того, чтобы поддержать экономический рост. На наш взгляд, включение «печатного станка» и излишне дешевые деньги не помогут экономическому росту, а помешают экономическому росту», — считает Э. Набиуллина.
«ЦБ имеет много рычагов влияния на экономический рост. Мы часто слышим обвинения, что у Центрального банка нет цели экономического роста, что Центральный банк не думает об экономическом росте. На самом деле, это глубоко не так. По всем направлениям у нас конечной целью является поддержание экономического роста и поддержание благосостояния людей», — сказала Э. Набиуллина в ходе банковского форума в Сочи.
«Когда нас в этом обвиняют, обычно упрекают, что мы не включаем «печатный станок» для того, чтобы поддержать экономический рост. На наш взгляд, включение «печатного станка» и излишне дешевые деньги не помогут экономическому росту, а помешают экономическому росту», — считает Э. Набиуллина.
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