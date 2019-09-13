Новости дня

ЦБ не планирует запускать «печатный станок» для роста экономики

УрБК, Москва, 13.09.2019. Банк России не собирается запускать «печатный станок» для стимуляции экономического роста. Об этом заявила глава ЦБ Эльвира Набиуллина, передает «Прайм».



«ЦБ имеет много рычагов влияния на экономический рост. Мы часто слышим обвинения, что у Центрального банка нет цели экономического роста, что Центральный банк не думает об экономическом росте. На самом деле, это глубоко не так. По всем направлениям у нас конечной целью является поддержание экономического роста и поддержание благосостояния людей», — сказала Э. Набиуллина в ходе банковского форума в Сочи.



«Когда нас в этом обвиняют, обычно упрекают, что мы не включаем «печатный станок» для того, чтобы поддержать экономический рост. На наш взгляд, включение «печатного станка» и излишне дешевые деньги не помогут экономическому росту, а помешают экономическому росту», — считает Э. Набиуллина.

HTML-код:

<table width=500px border=0 cellpadding=0 cellspacing=0 bgcolor=#ffffff><tr><td align=left valign=top><a href="http://urbc.ru"><img src="http://urbc.ru/images/urbc.png" width=210 height=65 border=0 align=left /></a></td></tr><tr><td><div style="color:#036;padding:10px 10px 10px 10px;font-size:14px;"><span style="color:#777;font-size:10px;padding:10px 10px 10px 10px;">13 сентябрь 2019 | <img src="http://urbc.ru/templates/Default/images/clock.gif" /> 16:41</span><br /><strong>ЦБ не планирует запускать «печатный станок» для роста экономики</strong></div></td></tr><tr><td valign=top style="font-size:12px;padding-right:3px;">УрБК, Москва, 13.09.2019. Банк России не собирается запускать «печатный станок» для стимуляции экономического роста. Об этом заявила глава ЦБ Эльвира Набиуллина, передает «Прайм».</td></tr><tr><td align=right><div style="color:#026;font-size:14px;text-align:right;wight:100%;"><a href="http://urbc.ru/1068089886-cb-ne-planiruet-zapuskat-pechatnyy-stanok-dlya-rosta-ekonomiki.html">Подробнее » </a></div></td></tr></table> Для того, чтобы вставить материал в Живой Журнал или другой блог, скопируйте код

Другие материалы по теме: