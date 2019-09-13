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Виктор Рашников переизбран президентом челябинского Союза промышленников и предпринимателей

УрБК, Челябинск, 13.09.2019. Сегодня в Челябинске состоялась ХII отчетно-выборная конференция Челябинской региональной общественной организации и Челябинской региональной ассоциации работодателей «Союз промышленников и предпринимателей» (СПП).



По сообщению Управления информации и общественных связей ПАО «ММК», в работе конференции, помимо членов СПП, приняли участие: губернатор Челябинской области Алексей Текслер, председатель Законодательного собрания региона Владимир Мякуш, члены регионального правительства, представители Федерального собрания РФ, главный федеральный инспектор в Челябинской области Сергей Морев и уполномоченный по защите прав предпринимателей в регионе Александр Гончаров, главы муниципалитетов и предпринимательских объединений, сотрудничающих с Союзом. Председательствовал на конференции президент СПП, председатель совета директоров ПАО «ММК» Виктор Рашников.



На рассмотрение конференции были вынесены отчет о деятельности ССП за 2015-2019 годы, проработаны основные направления деятельности союза до 2023 года; отчет ревизионной комиссии СПП. Также состоялись выборы органов управления СПП, утверждены и дополнены документы, регулирующие деятельность СПП. Президентом Челябинской региональной общественной организации и Челябинской региональной ассоциации работодателей «Союз промышленников и предпринимателей» вновь был избран председатель совета директоров ПАО «ММК» Виктор Рашников.



«Говоря о задачах, которые стоят перед предпринимательским объединением региона и его членами на предстоящие четыре года, Виктор Рашников отметил, что они будут неразрывно связаны с реализацией национальных проектов, определенных «майскими» указами президента России Владимира Путина в 2018 году. При этом, подчеркнул президент южноуральского СПП, многими темами, вошедшими в перечень нацпроектов, в Союзе стали заниматься задолго до появления «майских» указов. В первую очередь это касается вопросов экологии и природопользования. Предприятия СПП активно усиливают экологическую составляющую в деятельности промышленности, реализуют масштабные программы, направленные на кардинальное улучшение экологической ситуации в моногородах. Так, вложения ММК в природоохранную деятельность с 2000 по 2018 год превысили 58 млрд руб. До 2025 года компания инвестирует в эту сферу ещё более 38 млрд руб. Для Магнитогорска это будет означать реальное соблюдение всех показателей, соответствующих определению «Чистый город», — говорится в сообщении.

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