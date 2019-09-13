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Повседневные расходы россиян за год выросли на 11%

Повседневные траты россиян в августе увеличились на 4,9% по сравнению с июлем, по сравнению с августом прошлого года они выросли на 11%. Об этом сообщает «Прайм» со ссылкой на исследование холдинга «Ромир».



«За месяц общие повседневные расходы россиян выросли на 4,9%, что при минусовой инфляции в 0,2% дает рост более чем на 5%. За год же объем ежедневных трат наших соотечественников увеличился на 11%, что более чем в 2,5 раза превосходит накопленную за период инфляцию в 4,3%», — говорится в исследовании.



Как отмечает президент «Ромира» Андрей Милехин, рост расходов в августе — традиционное явление, связанное с подготовкой к новому учебному году и новому сезону в целом. Он также указал, что официальная статистика приводит данные, которые свидетельствуют об удешевлении сезонных овощей и фруктов.



Вместе с тем отмечается и рост цен на многие непродовольственные товары, что подтверждает и индекс покупательской активности россиян. Доля затрат на продукты в общей корзине повседневных расходов в августе снизилась до 50% вместо 53% в предыдущие месяцы. То есть больше затрат пришлось на непродуктовые категории.

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