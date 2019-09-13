Новости дня

Российские инвесторы вдвое увеличили вложения в зарубежные стартапы

13 сентябрь 2019 (15:01)

УрБК, Москва, 13.09.2019. Вложения Российских инвесторов в зарубежные стартапы за I полугодие 2019 года превысили показатели всего прошлого года. Об этом пишут «Ведомости» со ссылкой на исследование Российской венчурной компании (РВК) и PwC MoneyTree.

Стоимость зарубежных венчурных сделок с участием российского капитала в I полугодии ткущего года выросла с 860,4 млн долл. США против 418,1 млн долл. в I полугодии 2018 года.

В 99% случаев инвестиции — в IT-проекты. Более чем вдвое выросла и средняя стоимость сделки с иностранными стартапами, в которых участвуют российские инвесторы: с 11 млн до 23,9 млн долл. США.

Как пишут авторы исследования, деньги идут в более зрелые проекты, и инвестиции в зарубежные компании в первом полугодии превысили инвестиции на российском рынке в 3,5 раза. Сумма сделок на внутреннем рынке за шесть месяцев 2019 года достигла 248,1 млн долл. США.

Код для вставки в блог Подписаться на рассылку Распечатать

Другие материалы по теме: