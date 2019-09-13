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В Екатеринбурге на полтора месяца закрыли проезд по ул. Сад имени Павлика Морозова
13 сентябрь 2019 (13:50)
УрБК, Екатеринбург, 13.09.2019. В Екатеринбурге для проведения работ по ремонту тепловой сети закрыли проезд по ул. Сад имени Павлика Морозова. Соответствующая информация опубликована на официальном портале города.
Перекрытия будут действовать с 13 сентября по 30 октября 2019 года на участке от ул. Белинского до дома № 16/18б по ул. Декабристов.
«Движение автотранспорта направляется по ул. Белинского, Декабристов, Тверитина, Луначарского», — говорится в сообщении.
Перекрытия будут действовать с 13 сентября по 30 октября 2019 года на участке от ул. Белинского до дома № 16/18б по ул. Декабристов.
«Движение автотранспорта направляется по ул. Белинского, Декабристов, Тверитина, Луначарского», — говорится в сообщении.
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