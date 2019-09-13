Новости дня

В Екатеринбурге на полтора месяца закрыли проезд по ул. Сад имени Павлика Морозова

УрБК, Екатеринбург, 13.09.2019. В Екатеринбурге для проведения работ по ремонту тепловой сети закрыли проезд по ул. Сад имени Павлика Морозова. Соответствующая информация опубликована на официальном портале города.



Перекрытия будут действовать с 13 сентября по 30 октября 2019 года на участке от ул. Белинского до дома № 16/18б по ул. Декабристов.



«Движение автотранспорта направляется по ул. Белинского, Декабристов, Тверитина, Луначарского», — говорится в сообщении.

HTML-код:

<table width=500px border=0 cellpadding=0 cellspacing=0 bgcolor=#ffffff><tr><td align=left valign=top><a href="http://urbc.ru"><img src="http://urbc.ru/images/urbc.png" width=210 height=65 border=0 align=left /></a></td></tr><tr><td><div style="color:#036;padding:10px 10px 10px 10px;font-size:14px;"><span style="color:#777;font-size:10px;padding:10px 10px 10px 10px;">13 сентябрь 2019 | <img src="http://urbc.ru/templates/Default/images/clock.gif" /> 13:50</span><br /><strong>В Екатеринбурге на полтора месяца закрыли проезд по ул. Сад имени Павлика Морозова</strong></div></td></tr><tr><td valign=top style="font-size:12px;padding-right:3px;">УрБК, Екатеринбург, 13.09.2019. В Екатеринбурге для проведения работ по ремонту тепловой сети закрыли проезд по ул. Сад имени Павлика Морозова. Соответствующая информация опубликована на официальном портале города.</td></tr><tr><td align=right><div style="color:#026;font-size:14px;text-align:right;wight:100%;"><a href="http://urbc.ru/1068089877-v-ekaterinburge-na-poltora-mesyaca-zakryli-proezd-po-ul-sad-imeni-pavlika-morozova.html">Подробнее » </a></div></td></tr></table> Для того, чтобы вставить материал в Живой Журнал или другой блог, скопируйте код

Другие материалы по теме: