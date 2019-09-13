Прогнозы курса рубля на конец года

Реальный эффективный курс рубля в августе снизился на 3,9% (к валютам основных торговых партнеров РФ с учетом инфляции) по сравнению с июлем. Сегодня по состоянию на 12.00 биржевой курс долл. США составляет 64,60 руб., евро — 71,73 руб.ИИА «УралБизнесКонсалтинг» опросило представителей российских банков относительно перспектив рубля в среднесрочной перспективе.Операционный директор казначейства Уральского банка реконструкции и развития (УБРиР) Владимир Зотов прогнозирует укрепление российской валюты к концу 2019 года при отсутствии макроэкономических шоков.«Рынок живет ожиданиями, и слишком много факторов сразу оказывает на него влияние. Строить прогноз стоимости рубля до конца года — это все равно что гадать, используя научные методы. Если ситуация во внешней и внутренней экономике не изменится, а стоимость нефти продолжит рост, то доллар к концу года будет стоить 63-64 руб. Через месяц его стоимость составит 64,95-65,85 руб. в случае отсутствия негативных новостей со стороны США и Китая», — сообщил Владимир Зотов.По его словам, существенного изменения цены евро через месяц и на конец года не предвидится. Так, через месяц курс евро может составить 71,50-72,50 руб., а в конце 2019 года — 70,90-72,20 руб.«В долгосрочной перспективе основными факторами, оказывающими влияние на рубль, остаются торговый конфликт США и Китая, стоимость нефти и общая экономическая ситуация в России и в мире. Пока рейтинг Трампа из-за угрозы рецессии экономики немного снизился, президент США оставил свой твиттер и немного успокоил разгорячившийся внешний рынок. Тем не менее угроза смены сценария конфликта возможна. Она сдерживает рисковых игроков рынка — инвесторы скупают золото», — рассказал В. Зотов.Директор департамента операций на финансовых рынках СКБ-банка Александр Кравцов прогнозирует, что 31 декабря 2019 года курс доллара США составит 67,50 руб., евро — 74,25 руб.«До конца 2019 года СКБ-банк ожидает смешанную динамику курса рубля по отношению к основным мировым валютам. С учетом сильной «традиционной» просадки курса рубля до уровня 67 руб. за. доллар в августе, высока вероятность коррекции курса до уровней 65 руб. за доллар уже в ближайшие недели. Причин для оптимизма достаточно. Рынки тешат себя надеждами на стимулирующие меры Центробанков мира и рассчитывают как минимум на «перемирие» в торговой войне США и Китая. Для рынков сейчас «стакан наполовину полон», и на волне мирового оптимизма рубль может укрепиться до 64-65 руб. за доллар США», — сказал А. Кравцов.В более далекой перспективе эффекты от стимулирующих мер ослабнут, считает аналитик СКБ-банка.«Перемирие закончится, и развернутся новые баталии: случится жесткий вариант Brexit-а и «стакан окажется наполовину пуст». В связке с внутрироссийскими историями: снижение ставки ЦБ РФ повлечёт снижение доходности рублевых активов, а из-за роста бюджетных расходов в конце года давление на рубль возрастет по сравнению с летним периодом. С учетом этого до конца года ожидаем увидеть рубль на уровне 64 руб. за доллар как минимум, 68,50 руб. за доллар — как максимум», — сообщил А. Кравцов.Главный аналитик Промсвязьбанка (ПСБ) Михаил Поддубский предполагает, что к концу года пара доллар/рубль будет находиться в диапазоне 67-68 руб. за доллар.«На горизонте ближайшего месяца мы ожидаем, что пара доллар/рубль продолжит оставаться в диапазоне 65-67 руб. Согласно нашей модели, текущие уровни в рубле близки к сбалансированным, а явных внутренних факторов для изменения текущей ситуации мы не видим. Счет текущих операций в сентябре традиционно начинает улучшаться после сезонного провала летом, однако на горизонте ближайшего месяца приток валюты в страну по текущему счету будет примерно сопоставим с объемами покупки валюты в рамках бюджетного правила, поэтому влияние этого фактора оцениваем как нейтральное. Наш базовый сценарий предполагает, что к концу года пара доллар/рубль будет находиться в диапазоне 67-68 руб. за долл., что в первую очередь обусловлено нашим консервативным взглядом на динамику нефтяных котировок (опасения относительно профицита нефти на реальном рынке) и возможностью увидеть ослабление интереса к развивающимся рынкам при подтверждении сценария замедления темпов экономического роста», — считает М. Поддубский.Таким образом, представители СКБ-банка, УБРиР и ПСБ прогнозируют установление в течение месяца рубля на уровне от 64 до 67 руб. за доллар, к концу года — от 63 до 68,5 руб. Такой широкий диапазон прогноза связан в том числе с трудно прогнозируемым сценарием развития событий в торговом конфликте США и Китая, который продолжает иметь значительный вес для экономики всех стран мира.