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В России могут ввести систему сертификации автосервисов
13 сентябрь 2019 (12:43)
УрБК, Москва, 13.09.2019. Ассоциация автодилеров РоАД предлагает ввести в России систему сертификации автосервисов. Об этом сообщил РИА Новости представитель ассоциации.
По данным дилеров, на сегодняшний день порядка 80% сервисного рынка находится в нерегулируемой части и даже в «серой зоне», и лишь малая часть негарантийного парка автомобилей проходит обслуживание в официальных дилерских центрах и в независимых СТО, остальная часть — в «гаражах», в которых чаще всего отсутствует сертифицированный персонал, необходимое оборудование, а также непрозрачно налогообложение.
«Это создает серьезную проблему для безопасности дорожного движения, поскольку чаще всего автомобили после ремонта в таких организациях не соответствуют техническим регламентам и требованиям безопасности, а потребитель слабо защищен законом. Мы предлагаем ввести многоуровневую саморегулируемую систему сертификации организаций, осуществляющих сервисное обслуживание а/м, в зависимости от степени технической оснащенности станций и квалификации сотрудников», — сказал собеседник агентства.
По данным дилеров, на сегодняшний день порядка 80% сервисного рынка находится в нерегулируемой части и даже в «серой зоне», и лишь малая часть негарантийного парка автомобилей проходит обслуживание в официальных дилерских центрах и в независимых СТО, остальная часть — в «гаражах», в которых чаще всего отсутствует сертифицированный персонал, необходимое оборудование, а также непрозрачно налогообложение.
«Это создает серьезную проблему для безопасности дорожного движения, поскольку чаще всего автомобили после ремонта в таких организациях не соответствуют техническим регламентам и требованиям безопасности, а потребитель слабо защищен законом. Мы предлагаем ввести многоуровневую саморегулируемую систему сертификации организаций, осуществляющих сервисное обслуживание а/м, в зависимости от степени технической оснащенности станций и квалификации сотрудников», — сказал собеседник агентства.
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