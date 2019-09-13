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Администрация Екатеринбурга опубликовала график подключения к теплу





Работы будут производиться в



«Одна из особенностей этого масштабного мероприятия — его поэтапность: с учётом сложности городской системы теплоснабжения и объективной необходимости по времени (12-14 дней) на её полноценный разворот, сразу во все жилые дома и социальные объекты тепло поступить не сможет», — говорится в сообщении.



Глава Екатеринбурга Александр Высокинский распорядился начать отопительный сезон в уральской столице с 16 сентября 2019 года. УрБК, Екатеринбург, 13.09.2019. Стал известен график подключения к отоплению в Екатеринбурге и городах-спутниках. Он опубликован на официальном портале города со ссылкой на данные Екатеринбургской теплосетевой компании.Работы будут производиться в четыре этапа «Одна из особенностей этого масштабного мероприятия — его поэтапность: с учётом сложности городской системы теплоснабжения и объективной необходимости по времени (12-14 дней) на её полноценный разворот, сразу во все жилые дома и социальные объекты тепло поступить не сможет», — говорится в сообщении.Глава Екатеринбурга Александр Высокинский распорядился начать отопительный сезон в уральской столице с 16 сентября 2019 года.

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<table width=500px border=0 cellpadding=0 cellspacing=0 bgcolor=#ffffff><tr><td align=left valign=top><a href="http://urbc.ru"><img src="http://urbc.ru/images/urbc.png" width=210 height=65 border=0 align=left /></a></td></tr><tr><td><div style="color:#036;padding:10px 10px 10px 10px;font-size:14px;"><span style="color:#777;font-size:10px;padding:10px 10px 10px 10px;">13 сентябрь 2019 | <img src="http://urbc.ru/templates/Default/images/clock.gif" /> 12:24</span><br /><strong>Администрация Екатеринбурга опубликовала график подключения к теплу</strong></div></td></tr><tr><td valign=top style="font-size:12px;padding-right:3px;">УрБК, Екатеринбург, 13.09.2019. Стал известен график подключения к отоплению в Екатеринбурге и городах-спутниках. Он опубликован на официальном портале города со ссылкой на данные Екатеринбургской теплосетевой компании. </td></tr><tr><td align=right><div style="color:#026;font-size:14px;text-align:right;wight:100%;"><a href="http://urbc.ru/1068089872-administraciya-ekaterinburga-opublikovala-grafik-podklyucheniya-k-teplu.html">Подробнее » </a></div></td></tr></table> Для того, чтобы вставить материал в Живой Журнал или другой блог, скопируйте код

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