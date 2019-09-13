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Администрация Екатеринбурга опубликовала график подключения к теплу
13 сентябрь 2019 (12:24)
УрБК, Екатеринбург, 13.09.2019. Стал известен график подключения к отоплению в Екатеринбурге и городах-спутниках. Он опубликован на официальном портале города со ссылкой на данные Екатеринбургской теплосетевой компании.
Работы будут производиться в четыре этапа.
«Одна из особенностей этого масштабного мероприятия — его поэтапность: с учётом сложности городской системы теплоснабжения и объективной необходимости по времени (12-14 дней) на её полноценный разворот, сразу во все жилые дома и социальные объекты тепло поступить не сможет», — говорится в сообщении.
Глава Екатеринбурга Александр Высокинский распорядился начать отопительный сезон в уральской столице с 16 сентября 2019 года.
Работы будут производиться в четыре этапа.
«Одна из особенностей этого масштабного мероприятия — его поэтапность: с учётом сложности городской системы теплоснабжения и объективной необходимости по времени (12-14 дней) на её полноценный разворот, сразу во все жилые дома и социальные объекты тепло поступить не сможет», — говорится в сообщении.
Глава Екатеринбурга Александр Высокинский распорядился начать отопительный сезон в уральской столице с 16 сентября 2019 года.
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