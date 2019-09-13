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Трендовая инфляция в РФ в августе составила 5,28%

13 сентябрь 2019 (11:39)

УрБК, Москва, 13.09.2019. Трендовая инфляция в РФ в августе замедлилась на 0,02% — до 5,28% с июльского показателя 5,3%, сообщает Банк России.

«Оценка трендовой инфляции, рассчитанная на более коротком трехлетнем временном интервале, понизилась до 3,86% в августе с 4,02% в июле. Небольшое снижение оценок трендовой инфляции по сравнению с более заметным снижением годового темпа роста потребительских цен говорит в пользу преобладания временных факторов в замедлении инфляции», — также говорится в документе.

Отмечается, что в целом динамика оценок трендовой инфляции указывает на сохранение инфляционного давления на потребительском рынке на уровне, близком к цели по инфляции.

«Проинфляционные риски на среднесрочном горизонте пока преобладают, несмотря на снижение оценок трендовой инфляции», — уточняет регулятор.

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