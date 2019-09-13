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Свердловские предприятия сократили затраты на инновации на 5 млрд рублей
13 сентябрь 2019 (11:17)
УрБК, Екатеринбург, 13.09.2019. Свердловские предприятия в 2018 году сократили расходы на инновации на 5 млрд 158,2 млн руб. по сравнению с предыдущим годом. Об этом свидетельствуют данные Свердловскстата.
Расходы на инновации в прошлом году составили 39 млрд 880,5 млн руб.
В том числе на технологические инновации потрачено 39 млрд 781,2 млн руб., на маркетинговые — 4,5 млн руб., на организационные — 94,8 млн руб.
Доля инновационных товаров, работ и услуг в общем объеме отгруженных товаров, выполненных работ, оказанных услуг составила 6,9% — это самый низкий показатель начиная с 2015 года. В 2017 году эта доля составляла 10,3%.
Расходы на инновации в прошлом году составили 39 млрд 880,5 млн руб.
В том числе на технологические инновации потрачено 39 млрд 781,2 млн руб., на маркетинговые — 4,5 млн руб., на организационные — 94,8 млн руб.
Доля инновационных товаров, работ и услуг в общем объеме отгруженных товаров, выполненных работ, оказанных услуг составила 6,9% — это самый низкий показатель начиная с 2015 года. В 2017 году эта доля составляла 10,3%.
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