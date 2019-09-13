Новости дня

Свердловские предприятия сократили затраты на инновации на 5 млрд рублей

УрБК, Екатеринбург, 13.09.2019. Свердловские предприятия в 2018 году сократили расходы на инновации на 5 млрд 158,2 млн руб. по сравнению с предыдущим годом. Об этом свидетельствуют данные Свердловскстата.



Расходы на инновации в прошлом году составили 39 млрд 880,5 млн руб.



В том числе на технологические инновации потрачено 39 млрд 781,2 млн руб., на маркетинговые — 4,5 млн руб., на организационные — 94,8 млн руб.



Доля инновационных товаров, работ и услуг в общем объеме отгруженных товаров, выполненных работ, оказанных услуг составила 6,9% — это самый низкий показатель начиная с 2015 года. В 2017 году эта доля составляла 10,3%.

HTML-код:

<table width=500px border=0 cellpadding=0 cellspacing=0 bgcolor=#ffffff><tr><td align=left valign=top><a href="http://urbc.ru"><img src="http://urbc.ru/images/urbc.png" width=210 height=65 border=0 align=left /></a></td></tr><tr><td><div style="color:#036;padding:10px 10px 10px 10px;font-size:14px;"><span style="color:#777;font-size:10px;padding:10px 10px 10px 10px;">13 сентябрь 2019 | <img src="http://urbc.ru/templates/Default/images/clock.gif" /> 11:17</span><br /><strong>Свердловские предприятия сократили затраты на инновации на 5 млрд рублей</strong></div></td></tr><tr><td valign=top style="font-size:12px;padding-right:3px;">УрБК, Екатеринбург, 13.09.2019. Свердловские предприятия в 2018 году сократили расходы на инновации на 5 млрд 158,2 млн руб. по сравнению с предыдущим годом. Об этом свидетельствуют данные Свердловскстата.</td></tr><tr><td align=right><div style="color:#026;font-size:14px;text-align:right;wight:100%;"><a href="http://urbc.ru/1068089868-sverdlovskie-predpriyatiya-sokratili-zatraty-na-innovacii-na-5-mlrd-rubley.html">Подробнее » </a></div></td></tr></table> Для того, чтобы вставить материал в Живой Журнал или другой блог, скопируйте код

Другие материалы по теме: