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ЦБ предлагает ограничить досрочные переводы пенсионных накоплений
13 сентябрь 2019 (10:11)
УрБК, Москва, 13.09.2019. Центральный Банк РФ работает над законопроектом, предусматривающим запрет на осуществление досрочных переводов пенсионных накоплений граждан — чаще одного раза в пять лет — между негосударственными пенсионными фондами (НПФ) и в Пенсионный фонд России, при которых граждане теряют инвестиционный доход. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на зампреда регулятора Владимира Чистюхина.
«Мы готовим текст закона. И, как я и говорил, наше предложение основано на изначальной концепции, которую в свое время предлагал ИПК (индивидуальный пенсионный капитал — прим. ред.). Самое главное, мы должны будем выбрать ту конструкцию, еще раз внятно оценив формулировки, которая потребует минимальных изменений законодательства. Фактически, наверное, мы будем настаивать на замораживании досрочных переходов (пенсионных накоплений — прим. ред.)», — сказал Чистюхин.
Замминистра финансов РФ Алексей Моисеев заявил журналистам, что заморозить досрочные переводы накоплений предлагается минимум на три года.
«Пока предварительно — на три года с даты принятия закона. Не получилось у нас сделать цивилизованный рынок переходов, значит, пусть вообще не будет никаких переходов. Люди теряют кучу денег. Погоня за клиентом продолжается, все пытаются отъесть кусок от ГУКа, людям обещают вещи, которые не реализуются, обещают доходность, которую не могут обещать, потому что никто не может обещать никакой доходности, если это не депозит», — сказал он.
Отмечается, что в переходные кампании 2017-2018 годов Банк России фиксировал большое число жалоб граждан на переводы их накоплений без их согласия, часть которых — результат недобросовестных действий агентов НПФ. В 2018 году россияне, досрочно сменившие ПФР на НПФ, потеряли 11,4 млрд руб., согласно данным Пенсионного фонда РФ.
«Мы готовим текст закона. И, как я и говорил, наше предложение основано на изначальной концепции, которую в свое время предлагал ИПК (индивидуальный пенсионный капитал — прим. ред.). Самое главное, мы должны будем выбрать ту конструкцию, еще раз внятно оценив формулировки, которая потребует минимальных изменений законодательства. Фактически, наверное, мы будем настаивать на замораживании досрочных переходов (пенсионных накоплений — прим. ред.)», — сказал Чистюхин.
Замминистра финансов РФ Алексей Моисеев заявил журналистам, что заморозить досрочные переводы накоплений предлагается минимум на три года.
«Пока предварительно — на три года с даты принятия закона. Не получилось у нас сделать цивилизованный рынок переходов, значит, пусть вообще не будет никаких переходов. Люди теряют кучу денег. Погоня за клиентом продолжается, все пытаются отъесть кусок от ГУКа, людям обещают вещи, которые не реализуются, обещают доходность, которую не могут обещать, потому что никто не может обещать никакой доходности, если это не депозит», — сказал он.
Отмечается, что в переходные кампании 2017-2018 годов Банк России фиксировал большое число жалоб граждан на переводы их накоплений без их согласия, часть которых — результат недобросовестных действий агентов НПФ. В 2018 году россияне, досрочно сменившие ПФР на НПФ, потеряли 11,4 млрд руб., согласно данным Пенсионного фонда РФ.
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