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Суд рассмотрит иск о банкротстве компании «Уральский торгово-промышленный дом»
13 сентябрь 2019 (09:52)
УрБК, Екатеринбург, 13.09.2019. Арбитражный суд Свердловской области рассмотрит заявление о признании ООО «Уральский торгово-промышленный дом» банкротом. Об этом сообщается в материалах арбитража.
Истцом по делу выступает территориальное подразделение ФНС России по Свердловской области. Сумма исковых требований составляет почти 4,8 млн руб.
Отметим, что ООО «Уральский торгово-промышленный дом» зарегистрировано в Среднеуральске по ул. Уральская, 1. Основным видом деятельности компании является оптовая торговля лесоматериалами, строительными материалами и санитарно-техническим оборудованием.
Истцом по делу выступает территориальное подразделение ФНС России по Свердловской области. Сумма исковых требований составляет почти 4,8 млн руб.
Отметим, что ООО «Уральский торгово-промышленный дом» зарегистрировано в Среднеуральске по ул. Уральская, 1. Основным видом деятельности компании является оптовая торговля лесоматериалами, строительными материалами и санитарно-техническим оборудованием.
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