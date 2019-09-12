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«МегаФон» презентовал новый образовательный сервис

12 сентябрь 2019 (16:58)

УрБК, Москва, 12.09.2019. «МегаФон» презентовал новый сервис «МегаФон Образование», который поможет получить знания по самым востребованным направлениям. Об этом сообщает пресс-служба оператора связи.

«Мы рады предложить нашим абонентам совершенно новый сервис — «МегаФон Образование», позволяющий учиться онлайн любому пользователю мобильной связи. Сервис подойдет тем, кто ценит свое время и стремится к самосовершенствованию. Получать образование еще никогда не было так просто — достаточно иметь лишь желание и смартфон или планшет с SIM-картой «МегаФона» — оператора ваших безграничных цифровых возможностей», — говорит директор по новым бизнесам и партнерствам «МегаФона» Ян Кухальский.

По сообщению пресс-службы, «МегаФон Образование» — это возможность расширить знания, повысить квалификацию и даже получить новую специальность. В эпоху появления новых и исчезновения привычных профессий сервис позволит оставаться востребованными на рынке труда, не меняя привычного ритма жизни.

С помощью нового онлайн-сервиса легко получать знания из обучающих курсов по таким популярным направлениям, как ИТ, маркетинг, менеджмент и финансы. Можно изучить новые языки программирования, офисные инструменты (Excel, Power Point), а также познакомиться с навыками, которые будут полезны в любой профессии — секретами публичных выступлений, эмоциональным интеллектом и другими.

«МегаФон Образование» представляет собой витрину тщательно отобранных онлайн-курсов наших партнеров. Абоненты «МегаФона» могут оформить подписку на любой выбранный образовательный продукт, ознакомиться с материалами, изучить необходимые разделы, выстроить удобное для себя расписание занятий и вариант оплаты — ежедневно или ежемесячно.

После обучения выдается сертификат об окончании курса, а лучшие слушатели получат возможность пройти стажировку в группе компаний «МегаФон» или у партнеров сервиса и устроиться на работу.

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