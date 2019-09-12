Новости дня
«МегаФон» презентовал новый образовательный сервис
12 сентябрь 2019 (16:58)
УрБК, Москва, 12.09.2019. «МегаФон» презентовал новый сервис «МегаФон Образование», который поможет получить знания по самым востребованным направлениям. Об этом сообщает пресс-служба оператора связи.
«Мы рады предложить нашим абонентам совершенно новый сервис — «МегаФон Образование», позволяющий учиться онлайн любому пользователю мобильной связи. Сервис подойдет тем, кто ценит свое время и стремится к самосовершенствованию. Получать образование еще никогда не было так просто — достаточно иметь лишь желание и смартфон или планшет с SIM-картой «МегаФона» — оператора ваших безграничных цифровых возможностей», — говорит директор по новым бизнесам и партнерствам «МегаФона» Ян Кухальский.
По сообщению пресс-службы, «МегаФон Образование» — это возможность расширить знания, повысить квалификацию и даже получить новую специальность. В эпоху появления новых и исчезновения привычных профессий сервис позволит оставаться востребованными на рынке труда, не меняя привычного ритма жизни.
С помощью нового онлайн-сервиса легко получать знания из обучающих курсов по таким популярным направлениям, как ИТ, маркетинг, менеджмент и финансы. Можно изучить новые языки программирования, офисные инструменты (Excel, Power Point), а также познакомиться с навыками, которые будут полезны в любой профессии — секретами публичных выступлений, эмоциональным интеллектом и другими.
«МегаФон Образование» представляет собой витрину тщательно отобранных онлайн-курсов наших партнеров. Абоненты «МегаФона» могут оформить подписку на любой выбранный образовательный продукт, ознакомиться с материалами, изучить необходимые разделы, выстроить удобное для себя расписание занятий и вариант оплаты — ежедневно или ежемесячно.
После обучения выдается сертификат об окончании курса, а лучшие слушатели получат возможность пройти стажировку в группе компаний «МегаФон» или у партнеров сервиса и устроиться на работу.
«Мы рады предложить нашим абонентам совершенно новый сервис — «МегаФон Образование», позволяющий учиться онлайн любому пользователю мобильной связи. Сервис подойдет тем, кто ценит свое время и стремится к самосовершенствованию. Получать образование еще никогда не было так просто — достаточно иметь лишь желание и смартфон или планшет с SIM-картой «МегаФона» — оператора ваших безграничных цифровых возможностей», — говорит директор по новым бизнесам и партнерствам «МегаФона» Ян Кухальский.
По сообщению пресс-службы, «МегаФон Образование» — это возможность расширить знания, повысить квалификацию и даже получить новую специальность. В эпоху появления новых и исчезновения привычных профессий сервис позволит оставаться востребованными на рынке труда, не меняя привычного ритма жизни.
С помощью нового онлайн-сервиса легко получать знания из обучающих курсов по таким популярным направлениям, как ИТ, маркетинг, менеджмент и финансы. Можно изучить новые языки программирования, офисные инструменты (Excel, Power Point), а также познакомиться с навыками, которые будут полезны в любой профессии — секретами публичных выступлений, эмоциональным интеллектом и другими.
«МегаФон Образование» представляет собой витрину тщательно отобранных онлайн-курсов наших партнеров. Абоненты «МегаФона» могут оформить подписку на любой выбранный образовательный продукт, ознакомиться с материалами, изучить необходимые разделы, выстроить удобное для себя расписание занятий и вариант оплаты — ежедневно или ежемесячно.
После обучения выдается сертификат об окончании курса, а лучшие слушатели получат возможность пройти стажировку в группе компаний «МегаФон» или у партнеров сервиса и устроиться на работу.
|Код для вставки в блог
|Подписаться на рассылку
|Распечатать
Другие материалы по теме:
- У сервиса «МегаФон Путешествия» появилось мобильное приложение для iOS и Android
- Для держателей банковских карт «МегаФона» стал доступен сервис Samsung Pay
- Абоненты ОАО «Мегафон» теперь могут оплатить покупки в интернет-магазине Ozon.ru с мобильного счета
- Уральский филиал ОАО «Мегафон»: активный пользователь «Сервис-Гид» заходит в интернет-помощник 40-50 раз в месяц
- Компания «МегаФон» ввела новую бесплатную услугу «Онлайн-консультант»