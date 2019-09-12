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Асбестовское отделение компании «ФОРЭС» внедряет систему раздельного сбора отходов

12 сентябрь 2019 (15:40)

УрБК, Екатеринбург, 12.09.2019. В Асбестовском отделении ООО «ФОРЭС» установили шесть современных контейнеров для раздельного сбора отходов, сообщает пресс-служба компании.

Каждый контейнер имеет свое предназначение. В них можно размещать резинотехнические изделия, картон, промышленную ветошь, списанную спецодежду и обувь, воздушные фильтры для компрессоров.

По словам начальника экоаналитической лаборатории Асбестовского отделения ООО «ФОРЭС» Татьяны Кузнецовой, контейнеры отвечают всем требованиям к сбору отходов.

«У них есть пол и двери, они не позволяют содержимому контактировать с землей и атмосферными осадками», — рассказала Т. Кузнецова.

Отметим, что систему раздельного сбора мусора также внедряют в других отделениях компании «ФОРЭС». В июне на территории Сухоложского подразделения установили контейнеры для сортировки твердых коммунальных отходов (ТКО).

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