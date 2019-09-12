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ЦБ могут обязать публиковать информацию о запрете привлечения вкладов
12 сентябрь 2019 (15:25)
УрБК, Москва, 12.09.2019. ЦБ обяжут информировать об ограничениях кредитных организаций в работе с вкладами физических лиц, соответствующий законопроект внесли в Госдуму депутаты во главе с руководителем комитета по финансовому рынку Анатолием Аксаковым, сообщает ИА «REGNUM».
Согласно поправкам, в день направления Банком России банку предписания о введении запретов (запрета) соответствующая информация размещается на официальном сайте ЦБ.
При этом данные сведения должны быть удалены с сайта ЦБ не позднее рабочего дня, следующего за днем окончания срока действия запрета, а в случае отзыва у банка лицензии на осуществление банковских операций — в день размещения на сайте регулятора соответствующей информации.
Согласно поправкам, в день направления Банком России банку предписания о введении запретов (запрета) соответствующая информация размещается на официальном сайте ЦБ.
При этом данные сведения должны быть удалены с сайта ЦБ не позднее рабочего дня, следующего за днем окончания срока действия запрета, а в случае отзыва у банка лицензии на осуществление банковских операций — в день размещения на сайте регулятора соответствующей информации.
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