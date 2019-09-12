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Аэропорт Кольцово получил разрешение на эксплуатацию Boeing 787 Dreamliner и Airbus A350
12 сентябрь 2019 (15:02)
Международный аэропорт Кольцово (входит в холдинг «Аэропорты Регионов») первым среди региональных аэропортов России получил разрешение Росавиации на эксплуатацию воздушных судов Boeing 787 Dreamliner и Airbus A350, а также их модификаций. Соответствующая запись была внесена в Свидетельство о государственной регистрации аэродрома, сообщает пресс-служба компании.
«Оба типа воздушных судов являются широкофюзеляжными дальнемагистральными авиалайнерами. Boeing 787 Dreamliner вмещает от 240 до 330 пассажиров и способен летать на расстояние до 14 тыс. км. Airbus A350 вмещает до 336 пассажиров и может совершать беспосадочные полеты протяженностью более 18 тыс. км», — говорится в сообщении.
Пресс-служба отмечает, что Кольцово может принять практически все типы пассажирских воздушных судов, среди которых различные модификации самолетов Boeing, Airbus, Embraer, ATR и других.
«Оба типа воздушных судов являются широкофюзеляжными дальнемагистральными авиалайнерами. Boeing 787 Dreamliner вмещает от 240 до 330 пассажиров и способен летать на расстояние до 14 тыс. км. Airbus A350 вмещает до 336 пассажиров и может совершать беспосадочные полеты протяженностью более 18 тыс. км», — говорится в сообщении.
Пресс-служба отмечает, что Кольцово может принять практически все типы пассажирских воздушных судов, среди которых различные модификации самолетов Boeing, Airbus, Embraer, ATR и других.
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