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Стоматолога из Верхнего Тагила обвиняют в хищении средств для льготного зубопротезирования

УрБК, Екатеринбург, 12.09.2019. В Верхнем Тагиле стоматолога обвиняют в хищении средств, предназначенных льготным категориям граждан для изготовления и ремонта зубных протезов. Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры Свердловской области.



Как отмечают в надзорном ведомстве, в сентябре 2016 года сотрудник стоматологической поликлиники ГБУЗ Свердловской области «Городская больница г. Верхний Тагил», используя свое служебное положение, оформил заведомо недостоверные документы об оказании медицинских услуг по льготному протезированию зубов жительнице г. Верхний Тагил. Фактически медицинские услуги не оказывались. Тем самым он причинил Министерству здравоохранения Свердловской области материальный ущерб.



Прокуратура направила материалы в следственные органы для дачи уголовно-правовой оценки действиям сотрудника поликлиники, по результатам их рассмотрения возбуждено уголовное дело по части 3 статьи 159 УК РФ «Мошенничество, совершенное с использованием служебного положения».



В 2017 и 2018 годах указанный сотрудник уже был осужден за совершение должностных преступлений в период работы в ГБУЗ Свердловской области «Верх-Нейвинская поликлиника».

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