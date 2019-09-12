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Российские БКИ получат данные о доходах заемщиков

УрБК, Москва, 12.09.2019. Бюро кредитных историй получат данные о доходах россиян, пишет газета «Известия» со ссылкой на главу Комитета Госдумы РФ по финансовому рынку Анатолия Аксакова.



Он сообщил, что в сентябре депутаты рассмотрят в первом чтении поправки в закон «О кредитных историях», согласно которым будут созданы специальные квалифицированные бюро кредитных историй, которые по запросу самостоятельно вычислят показатель долговой нагрузки заемщиков ПДН и отправят банкам эти данные. Для этого они получат доступ к данным о доходах россиян.



В ходе обсуждения на закрытой встрече в Ассоциации банков России кредиторы предложили предоставлять показатель долговой нагрузки или данные для его расчета бесплатно и без разрешения заемщиков.



ЦБ, в свою очередь, с таким предложением категорически не согласен. Предоставление сведений о действующих договорах займа без разрешения клиентов может привести к нарушению прав граждан. Регулятор предлагает установить предельную цену за такую информацию, привязав ее к среднерыночной стоимости кредитного отчета.

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