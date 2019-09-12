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Суд признал экс-замминистра социальных отношений Челябинской области виновным в хищении почти 30 млн рублей

УрБК, Челябинск, 12.09.2019. Бывший заместитель министра социальных отношений Челябинской области Олег Бехтерев и предприниматель Ирина Кем выплатят в пользу государства свыше 30 млн руб. за похищение средств, выделенных для обеспечения инвалидов техническими средствами реабилитации. Об этом сообщает пресс-служба региональной прокуратуры.



Суд установил, что Олег Бехтерев при пособничестве Ирины Кем похитил из федерального бюджета 29 млн 372 тыс. 740 руб., заключив госконтракты по завышенным ценам с единственным поставщиком — Кем и подконтрольными ей предприятиями. Кроме того, заместитель министра получил за это взятку в размере 3,6 млн руб.



«Апелляционным приговором Челябинского областного суда соучастники признаны виновными в совершении растраты и пособничестве в растрате в особо крупном размере, а также получении и даче взятки в особо крупном размере. Прокурор обратился в суд с иском о взыскании суммы причиненного ущерба в бюджет РФ. Судом удовлетворены исковые требования прокурора о взыскании с Бехтерева в пользу РФ денежных средств в сумме 3,6 млн руб., полученных им в виде взятки. Также Бехтерев и Кем выплатят в пользу министерства социальных отношений Челябинской области солидарно 29 372 740 руб. материального (имущественного) ущерба, причиненного коррупционным преступлением. Решение суда не вступило в законную силу», — говорится в сообщении.

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