В Первоуральске презентовали книгу об истории ПНТЗ

В Первоуральске презентовали книгу «Первый Уральский», где рассказывается история города и градообразующего предприятия — Первоуральского Новотрубного завода (ПНТЗ). Мероприятие состоялось в рамках празднования 85-летия ПНТЗ.На презентации издания присутствовали управляющий директор завода Алексей Дронов, руководитель авторского коллектива Николай Яблонский, ветераны предприятия, студенты программы «Будущее Белой металлургии» и призеры чемпионата WorldSkillsKazan 2019.«Это книга не только об истории завода, но и об истории нашего родного края — места где зародилась отечественная металлургическая промышленность, о непростых годах становления ПНТЗ. Эта книга том, как развивался наш край, о том, как жили наши строители. Эта книга не только о прошлом, но и о будущем, там немало места уделено нашим образовательным проектам и развитию города Первоуральска. В этой книге открыты скобки. Ведь будет еще продолжение», — поделился управляющий директор ПНТЗ Алексей Дронов.Авторы книги привели историческую хронику, начиная с середины XVII века, когда была основана Чусовская слобода, заканчивая подписанием соглашения между правительством Свердловской области, городского округа, Группой ЧТПЗ и «Центром аналитики города». Речь идет о Комплексном плане, который будет реализован на территории Первоуральска в ближайшие годы.«Мы решили сделать книгу о брендах территорий, о том, что оказало в будущем влияние на появление Первоуральского новотрубного завода. Его история у нас тоже раскрывается с помощью фотографий, документов. Мы выбирали темы, которые могут заинтересовать читателя, и не только живущего в Первоуральске, то, что действительно является брендом территории и может привлечь туристов в будущем», — рассказал Николай Яблонский.В книге «Первый Уральский» рассказано, какое влияние на становление ПНТЗ оказало старообрядчество и приход большевиков, Великая Отечественная война, когда рабочие совершали трудовые подвиги, перевыполняя план на 130%. Подробно авторы книги рассказали о директорах завода.На презентации присутствовала дочь Федора Данилова, который руководил предприятием 30 лет. Она поздравила ПНТЗ с 85-летием, рассказала об отце и как сама до самой пенсии работала на этом заводе.Тираж подарочного издания «Первый Уральский» — 1,2 тыс. экземпляров. Первыми экземпляры книг получили призеры соревнований WorldSkills и лучшие студенты программы «Будущее Белой металлургии».«Вы подтвердили свой класс. Вы сегодня являетесь лучшими профессионалами в своей компетенции во всем мире. Нужно развиваться дальше, и по решению Андрея Комарова и Александра Федорова (акционеры Группы ЧТПЗ — прим. ред.) мы организуем международную стажировку на лучшем мировом инновационном производстве. Мы пока не знаем, будет ли это Япония, Китай или Германия, но это будет лучшее предприятие в своей отрасли», — заявил Алексей Дронов.На сегодняшний день на ПНТЗ работает более 8 тыс. человек. Продукция завода известна по всему миру и успешно экспортируется в более чем 25 стран Европы, Азии, Америки. Ее используют в машиностроении, газо- и нефтедобывающей промышленности, тепловой и атомной энергетике, авиастроении, судостроении, медицине, автомобилестроении, электронике, строительстве, коммунальном хозяйстве, химическом машиностроении и космическом комплексе.