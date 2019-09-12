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General Motors отзывает 3,5 млн автомобилей в мире из-за проблем с тормозами и программным обеспечением
12 сентябрь 2019 (13:02)
УрБК, Москва, 12.09.2019. Концерн General Motors отзывает 3,5 млн автомобилей из-за проблем с вакуумным насосом тормозов и программным обеспечением, сообщает Reuters.
Отзыву подлежат 3,46 млн автомобилей, выпущенных с 2014 по 2018 годы, среди них Cadillac Escalade, Chevrolet Silverado, Chevrolet Tahoe, GMC Sierra, Chevrolet Suburban и GMC Yukon.
Национальное управление безопасности дорожного движения США (NHTSA) назвало причину отзыва — в автомобилях насос не создает достаточного давления в вакуумном усилителе для эффективного торможения. Отмечается, что из-за данных проблем с тормозами произошло уже 113 дорожно-транспортных происшествий, при этом в 13 из них люди получили травмы.
Кроме того, General Motors заявил об отзыве 270 тыс. автомобилей США, в том числе 177 тыс. Chevrolet Malibu 2018 года выпуска с турбированным двигателем объемом 1,5 литра, на которых обнаружили ошибку в программном обеспечении модуля управления. Данная неисправность может привести к отключению топливоподающих форсунок.
Отзыву подлежат 3,46 млн автомобилей, выпущенных с 2014 по 2018 годы, среди них Cadillac Escalade, Chevrolet Silverado, Chevrolet Tahoe, GMC Sierra, Chevrolet Suburban и GMC Yukon.
Национальное управление безопасности дорожного движения США (NHTSA) назвало причину отзыва — в автомобилях насос не создает достаточного давления в вакуумном усилителе для эффективного торможения. Отмечается, что из-за данных проблем с тормозами произошло уже 113 дорожно-транспортных происшествий, при этом в 13 из них люди получили травмы.
Кроме того, General Motors заявил об отзыве 270 тыс. автомобилей США, в том числе 177 тыс. Chevrolet Malibu 2018 года выпуска с турбированным двигателем объемом 1,5 литра, на которых обнаружили ошибку в программном обеспечении модуля управления. Данная неисправность может привести к отключению топливоподающих форсунок.
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