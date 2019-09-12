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Минтруд установил размер МРОТ на 2020 год
12 сентябрь 2019 (12:24)
УрБК, Москва, 12.09.2019. Минтруд установил минимальный размер оплаты труда (МРОТ) на 2020 год. Показатель составит 12 тыс. 130 руб. Об этом сообщает «Российская газета» со ссылкой на законопроект министерства.
Минтруд, согласно действующему законодательству, предлагает установить МРОТ на уровне прожиточного минимума за II квартал текущего года, который составляет 12 130 руб. Законопроект будет рассмотрен на рабочей группе Российской трехсторонней комиссии по регулированию социально-трудовых отношений (РТК) сегодня, 12 сентября. Если законопроект поддержат, он будет внесен в Государственную думу.
Минтруд, согласно действующему законодательству, предлагает установить МРОТ на уровне прожиточного минимума за II квартал текущего года, который составляет 12 130 руб. Законопроект будет рассмотрен на рабочей группе Российской трехсторонней комиссии по регулированию социально-трудовых отношений (РТК) сегодня, 12 сентября. Если законопроект поддержат, он будет внесен в Государственную думу.
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