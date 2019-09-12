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Росстат вторую неделю подряд фиксирует дефляцию в РФ

12 сентябрь 2019 (10:07)

УрБК, Москва, 12.09.2019. Росстат вторую неделю подряд фиксирует дефляцию в РФ в 0,1%. Об этом говорится в сообщении ведомства.

«За период с 3 по 9 сентября 2019 года индекс потребительских цен, по оценке Росстата, составил 99,9%. С начала сентября он составил 99,9%, с начала года — 102,3%», — говорится в сообщении.

С 27 августа по 2 сентября Росстат также зафиксировал дефляцию в 0,1%.

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