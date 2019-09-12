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Минтруд РФ анонсировал повышение пенсий в 2020 году на 6,6%
12 сентябрь 2019 (09:27)
УрБК, Москва, 12.09.2019. В 2020 году пенсии россиян вырастут на 6,6%, заявил министр труда и социальной защиты Максим Топилин в ходе программы «Диалог» на телеканале «Россия 24».
«Мы повышаем минимальный размер оплаты труда в следующем году почти на 7%, выше инфляции, пенсии — на 6,6% при инфляции, которая будет, по прогнозу, 3,8% — это опережающий рост», — цитирует М. Топилина Rambler News Service.
Ранее Росстат сообщил, что реальный размер назначенных пенсий в июле 2019 года увеличился на 1,4% по сравнению с июлем 2018 года. Отмечалось, что средний размер назначенных пенсий в июле составил 14 тыс. 150 руб. — на 6% больше по сравнению с июлем 2018 года.
«Мы повышаем минимальный размер оплаты труда в следующем году почти на 7%, выше инфляции, пенсии — на 6,6% при инфляции, которая будет, по прогнозу, 3,8% — это опережающий рост», — цитирует М. Топилина Rambler News Service.
Ранее Росстат сообщил, что реальный размер назначенных пенсий в июле 2019 года увеличился на 1,4% по сравнению с июлем 2018 года. Отмечалось, что средний размер назначенных пенсий в июле составил 14 тыс. 150 руб. — на 6% больше по сравнению с июлем 2018 года.
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