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Цены на пикапы в Челябинске за год выросли на 16%
12 сентябрь 2019 (09:04)
УрБК, Челябинск, 12.09.2019. Стоимость пикапов в Челябинске за год выросла на 16,2% и достигла 948 тыс. 965 руб., сообщается в исследовании портала Avito.
В целом по стране цены на такие автомобили за год выросли в 18 из 23 крупнейших городов.
На первом месте оказалась Москва: по сравнению с 2018 годом средняя стоимость пикапов в столице повысилась на 44%, составив 1 млн 345 тыс. 776 руб. На втором месте — Барнаул (подорожание на 42,5%): 1 млн 118 тыс. 218 руб. На третьей строчке — Воронеж, там стоимость автомобилей за год составила 1 млн 010 тыс. 229 руб. (против 748 тыс. 930 руб. годом ранее, рост на 34,9%).
В целом по стране цены на такие автомобили за год выросли в 18 из 23 крупнейших городов.
На первом месте оказалась Москва: по сравнению с 2018 годом средняя стоимость пикапов в столице повысилась на 44%, составив 1 млн 345 тыс. 776 руб. На втором месте — Барнаул (подорожание на 42,5%): 1 млн 118 тыс. 218 руб. На третьей строчке — Воронеж, там стоимость автомобилей за год составила 1 млн 010 тыс. 229 руб. (против 748 тыс. 930 руб. годом ранее, рост на 34,9%).
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