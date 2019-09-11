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Средняя стоимость пикапов в Екатеринбурге за год выросла на 8%
11 сентябрь 2019 (18:04)
Средняя стоимость пикапов в Екатеринбурге за год выросла на 7,7% и достигла 970 тыс. руб. Об этом сообщается в исследовании портала Avito.
В столице Среднего Урала самой продаваемой моделью пикапа оказалась Toyota Hilux, средняя стоимость которой во II квартале составила около 1,3 млн руб. Самой доступной — Hyundai Porter — более 300 тыс. руб. Наиболее дорогой — Toyota Tundra со средним ценником в 2,6 млн руб.
В целом по стране цены на пикапы за год выросли в 18 из 23 крупнейших городов.
На первом месте оказалась Москва: по сравнению с 2018 годом средняя стоимость пикапов в столице повысилась на 44%, составив 1 млн 345 тыс. 776 руб. На втором месте — Барнаул (подорожание на 42,5%): 1 млн 118 тыс. 218 руб. На третьей строчке — Воронеж, там стоимость автомобилей за год составила 1 млн 010 тыс. 229 руб. (против 748 тыс. 930 руб. годом ранее, рост на 34,9%).
В столице Среднего Урала самой продаваемой моделью пикапа оказалась Toyota Hilux, средняя стоимость которой во II квартале составила около 1,3 млн руб. Самой доступной — Hyundai Porter — более 300 тыс. руб. Наиболее дорогой — Toyota Tundra со средним ценником в 2,6 млн руб.
В целом по стране цены на пикапы за год выросли в 18 из 23 крупнейших городов.
На первом месте оказалась Москва: по сравнению с 2018 годом средняя стоимость пикапов в столице повысилась на 44%, составив 1 млн 345 тыс. 776 руб. На втором месте — Барнаул (подорожание на 42,5%): 1 млн 118 тыс. 218 руб. На третьей строчке — Воронеж, там стоимость автомобилей за год составила 1 млн 010 тыс. 229 руб. (против 748 тыс. 930 руб. годом ранее, рост на 34,9%).
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