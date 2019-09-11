Новости дня

В Екатеринбурге уничтожили 540 килограммов запрещенных к ввозу яблок

УрБК, Екатеринбург, 11.09.2019. В Екатеринбурге в первую неделю сентября Россельхознадзор изъял из оборота и уничтожил 540 кг яблок и 1,3 т говядины, запрещенной к ввозу в РФ. Об этом сообщает пресс-служба регионального Управления ведомства.



Отмечается, что яблоки были обнаружены на территории продовольственной базы № 4, где во время двух проверок зафиксировали семь нарушений законодательства РФ в области карантина растений.



«Выявлены яблоки свежие в количестве 430 кг в немаркированных коробках, которые стояли на деревянных поддонах, промаркированных в соответствии с международным стандартом ISPM-15 страной изготовителем Польша. В другом складском помещении выявлены яблоки свежие в количестве 110 кг без маркировки и документов, подтверждающих безопасность и происхождение. Собственники продукции подтвердить происхождение товара не смогли, 540 кг небезопасных яблок изъяты и уничтожены на полигоне бытовых отходов», — уточняется в сообщении.



Говядину обнаружили в 14 точках, где велись несанкционированные реализация и хранение мясной продукции.



«Было изъято 1,3 т говядины неустановленного происхождения и без ветеринарных сопроводительных документов. Мясо оказалось непромышленной выработки, без клейм, без маркировки, заветренное, зеленоватого цвета со «специфическим» запахом. Хранение животноводческой продукции осуществлялось в киосках в антисанитарных условиях с нарушением температурных режимов. Разделка туш проводилась на улице на колодках, которые не обрабатывались, что является нарушением ветеринарного законодательства. Говядина изъята и уничтожена путем сжигания в печах на специализированном предприятии», — отмечает пресс-служба, добавляя, что в отношении лиц, осуществлявших торговлю, составлены протоколы об административном правонарушении по части 1 статьи 10.8 КоАП РФ.



С начала года на территории региона ведомством предотвращен оборот почти 10 т запрещенной к ввозу в РФ продукции — 7,6 т растительной и 2,3 т животноводческой.

HTML-код:

<table width=500px border=0 cellpadding=0 cellspacing=0 bgcolor=#ffffff><tr><td align=left valign=top><a href="http://urbc.ru"><img src="http://urbc.ru/images/urbc.png" width=210 height=65 border=0 align=left /></a></td></tr><tr><td><div style="color:#036;padding:10px 10px 10px 10px;font-size:14px;"><span style="color:#777;font-size:10px;padding:10px 10px 10px 10px;">11 сентябрь 2019 | <img src="http://urbc.ru/templates/Default/images/clock.gif" /> 16:10</span><br /><strong>В Екатеринбурге уничтожили 540 килограммов запрещенных к ввозу яблок</strong></div></td></tr><tr><td valign=top style="font-size:12px;padding-right:3px;">УрБК, Екатеринбург, 11.09.2019. В Екатеринбурге в первую неделю сентября Россельхознадзор изъял из оборота и уничтожил 540 кг яблок и 1,3 т говядины, запрещенной к ввозу в РФ. Об этом сообщает пресс-служба регионального Управления ведомства.</td></tr><tr><td align=right><div style="color:#026;font-size:14px;text-align:right;wight:100%;"><a href="http://urbc.ru/1068089823-v-ekaterinburge-unichtozhili-540-kilogrammov-zapreschennyh-k-vvozu-yablok.html">Подробнее » </a></div></td></tr></table> Для того, чтобы вставить материал в Живой Журнал или другой блог, скопируйте код

Другие материалы по теме: