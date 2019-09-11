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В Екатеринбурге уничтожили 540 килограммов запрещенных к ввозу яблок
11 сентябрь 2019 (16:10)
УрБК, Екатеринбург, 11.09.2019. В Екатеринбурге в первую неделю сентября Россельхознадзор изъял из оборота и уничтожил 540 кг яблок и 1,3 т говядины, запрещенной к ввозу в РФ. Об этом сообщает пресс-служба регионального Управления ведомства.
Отмечается, что яблоки были обнаружены на территории продовольственной базы № 4, где во время двух проверок зафиксировали семь нарушений законодательства РФ в области карантина растений.
«Выявлены яблоки свежие в количестве 430 кг в немаркированных коробках, которые стояли на деревянных поддонах, промаркированных в соответствии с международным стандартом ISPM-15 страной изготовителем Польша. В другом складском помещении выявлены яблоки свежие в количестве 110 кг без маркировки и документов, подтверждающих безопасность и происхождение. Собственники продукции подтвердить происхождение товара не смогли, 540 кг небезопасных яблок изъяты и уничтожены на полигоне бытовых отходов», — уточняется в сообщении.
Говядину обнаружили в 14 точках, где велись несанкционированные реализация и хранение мясной продукции.
«Было изъято 1,3 т говядины неустановленного происхождения и без ветеринарных сопроводительных документов. Мясо оказалось непромышленной выработки, без клейм, без маркировки, заветренное, зеленоватого цвета со «специфическим» запахом. Хранение животноводческой продукции осуществлялось в киосках в антисанитарных условиях с нарушением температурных режимов. Разделка туш проводилась на улице на колодках, которые не обрабатывались, что является нарушением ветеринарного законодательства. Говядина изъята и уничтожена путем сжигания в печах на специализированном предприятии», — отмечает пресс-служба, добавляя, что в отношении лиц, осуществлявших торговлю, составлены протоколы об административном правонарушении по части 1 статьи 10.8 КоАП РФ.
С начала года на территории региона ведомством предотвращен оборот почти 10 т запрещенной к ввозу в РФ продукции — 7,6 т растительной и 2,3 т животноводческой.
Отмечается, что яблоки были обнаружены на территории продовольственной базы № 4, где во время двух проверок зафиксировали семь нарушений законодательства РФ в области карантина растений.
«Выявлены яблоки свежие в количестве 430 кг в немаркированных коробках, которые стояли на деревянных поддонах, промаркированных в соответствии с международным стандартом ISPM-15 страной изготовителем Польша. В другом складском помещении выявлены яблоки свежие в количестве 110 кг без маркировки и документов, подтверждающих безопасность и происхождение. Собственники продукции подтвердить происхождение товара не смогли, 540 кг небезопасных яблок изъяты и уничтожены на полигоне бытовых отходов», — уточняется в сообщении.
Говядину обнаружили в 14 точках, где велись несанкционированные реализация и хранение мясной продукции.
«Было изъято 1,3 т говядины неустановленного происхождения и без ветеринарных сопроводительных документов. Мясо оказалось непромышленной выработки, без клейм, без маркировки, заветренное, зеленоватого цвета со «специфическим» запахом. Хранение животноводческой продукции осуществлялось в киосках в антисанитарных условиях с нарушением температурных режимов. Разделка туш проводилась на улице на колодках, которые не обрабатывались, что является нарушением ветеринарного законодательства. Говядина изъята и уничтожена путем сжигания в печах на специализированном предприятии», — отмечает пресс-служба, добавляя, что в отношении лиц, осуществлявших торговлю, составлены протоколы об административном правонарушении по части 1 статьи 10.8 КоАП РФ.
С начала года на территории региона ведомством предотвращен оборот почти 10 т запрещенной к ввозу в РФ продукции — 7,6 т растительной и 2,3 т животноводческой.
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