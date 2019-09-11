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Рестораторы совместно с банками разрабатывают системы электронных чаевых
11 сентябрь 2019 (15:44)
УрБК, Москва, 11.09.2019. Российские рестораторы совместно с кредитными организациями разрабатывают системы электронных чаевых. Об этом сообщает «Коммерсантъ».
Как отмечает издание, массовый переход на безналичный расчет серьезно ударил по заработкам российских официантов, так как половина их доходов зачастую складывается из чаевых. Чтобы удержать отток персонала, рестораторы вынуждены разрабатывать технологические решения, позволившие бы посетителям заведений перечислять вознаграждение с использованием банковских карт.
По информации газеты, в этот традиционно «серый» сегмент ресторанного бизнеса уже пытаются войти Сбербанк, банки «Русский стандарт» и «Тинькофф».
Как отмечает издание, массовый переход на безналичный расчет серьезно ударил по заработкам российских официантов, так как половина их доходов зачастую складывается из чаевых. Чтобы удержать отток персонала, рестораторы вынуждены разрабатывать технологические решения, позволившие бы посетителям заведений перечислять вознаграждение с использованием банковских карт.
По информации газеты, в этот традиционно «серый» сегмент ресторанного бизнеса уже пытаются войти Сбербанк, банки «Русский стандарт» и «Тинькофф».
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