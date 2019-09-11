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Счетная палата РФ выявила нарушения при исполнении бюджета на 426 млрд рублей
11 сентябрь 2019 (15:08)
Счетная палата РФ выявила нарушения при исполнении бюджета 2018 года на 426 млрд руб., что на 22,1% (на 121,1 млрд руб.) меньше уровня предыдущего года. Об этом сообщается в отчете ведомства.
При этом больший объем составили нарушения из-за неправильного отражения в учете фактов хозяйственной жизни (308 млрд). Далее идут нарушения при использовании средств федерального бюджета, а также при оказании услуг населению госучреждениями (73,6 млрд руб.), при осуществлении госзакупок (18,7 млрд руб.), из-за использования средств федерального бюджета без достижения социально-экономического результата (9,1 млрд руб.). Иные нарушения составили 16,4 млрд руб.
Также отмечается, что объем неисполненных назначений при реализации госпрограмм (открытая часть) составил 400,4 млрд руб. При этом на первое января на низком уровне (менее 90%) исполнены расходы (открытая часть) по десяти госпрограммам.
В результате 14 должностных лиц привлечены к административной ответственности по представлениям Счетной палаты, десять обращений направлены в Генпрокуратуру, два обращения в Следственный комитет и два — в ФСБ, возбуждено одно уголовное дело.
При этом больший объем составили нарушения из-за неправильного отражения в учете фактов хозяйственной жизни (308 млрд). Далее идут нарушения при использовании средств федерального бюджета, а также при оказании услуг населению госучреждениями (73,6 млрд руб.), при осуществлении госзакупок (18,7 млрд руб.), из-за использования средств федерального бюджета без достижения социально-экономического результата (9,1 млрд руб.). Иные нарушения составили 16,4 млрд руб.
Также отмечается, что объем неисполненных назначений при реализации госпрограмм (открытая часть) составил 400,4 млрд руб. При этом на первое января на низком уровне (менее 90%) исполнены расходы (открытая часть) по десяти госпрограммам.
В результате 14 должностных лиц привлечены к административной ответственности по представлениям Счетной палаты, десять обращений направлены в Генпрокуратуру, два обращения в Следственный комитет и два — в ФСБ, возбуждено одно уголовное дело.
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