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В Дегтярске полностью восстановлена подача холодной воды
11 сентябрь 2019 (14:35)
УрБК, Екатеринбург, 11.09.2019. В Дегтярске технологические нарушения в системе водоснабжения полностью устранены. Об этом сообщает пресс-служба правительства Свердловской области со ссылкой на заместителя главы администрации муниципалитета Виктора Солдатова.
По его словам, все учреждения соцкультбыта Дегтярска, включая детские сады и школы, функционируют без каких-либо ограничений, в привычном для горожан рабочем порядке.
Вечером 9 сентября произошло снижение давления в централизованной системе водоснабжения Дегтярска, повлекшее отключение ресурса в домах 16 тыс. жителей и 15 социально значимых объектах городского округа, и было вызвано экстренной необходимостью устранения течи трубы, подающей воду из реки Чусовая.
Для жителей многоквартирных домов на время ремонтно-восстановительных работ был организован подвоз питьевой воды в автоцистернах. Городская больница необходимым запасом ресурса также была обеспечена. Пребывание детей в дошкольных учреждениях было отменено.
По его словам, все учреждения соцкультбыта Дегтярска, включая детские сады и школы, функционируют без каких-либо ограничений, в привычном для горожан рабочем порядке.
Вечером 9 сентября произошло снижение давления в централизованной системе водоснабжения Дегтярска, повлекшее отключение ресурса в домах 16 тыс. жителей и 15 социально значимых объектах городского округа, и было вызвано экстренной необходимостью устранения течи трубы, подающей воду из реки Чусовая.
Для жителей многоквартирных домов на время ремонтно-восстановительных работ был организован подвоз питьевой воды в автоцистернах. Городская больница необходимым запасом ресурса также была обеспечена. Пребывание детей в дошкольных учреждениях было отменено.
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