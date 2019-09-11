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Администрацию Невьянска обязали восстановить объект культурного наследия «Постоялый двор»

УрБК, Екатеринбург, 11.09.2019. Администрацию Невьянска обязали восстановить объект культурного наследия регионального значения «Постоялый двор», расположенный по ул. 1905 года, 4. Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры Свердловской области.



Как отмечают в надзорном ведомстве, данный памятник включен в единый государственный реестр объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации. При этом он находится в неудовлетворительном состоянии, разрушается.



Невьянский городской суд обязал администрацию Невьянского городского округа исполнить обязательства в сфере охраны объекта культурного наследия «Постоялый двор». На ответчика возложена обязанность по разработке научно-проектной документации и проведению ремонтно-восстановительных работ по сохранению объекта культурного наследия. Решение суда не вступило в законную силу.

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