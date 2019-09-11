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Администрацию Невьянска обязали восстановить объект культурного наследия «Постоялый двор»

11 сентябрь 2019 (14:16)

УрБК, Екатеринбург, 11.09.2019. Администрацию Невьянска обязали восстановить объект культурного наследия регионального значения «Постоялый двор», расположенный по ул. 1905 года, 4. Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры Свердловской области.

Как отмечают в надзорном ведомстве, данный памятник включен в единый государственный реестр объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации. При этом он находится в неудовлетворительном состоянии, разрушается.

Невьянский городской суд обязал администрацию Невьянского городского округа исполнить обязательства в сфере охраны объекта культурного наследия «Постоялый двор». На ответчика возложена обязанность по разработке научно-проектной документации и проведению ремонтно-восстановительных работ по сохранению объекта культурного наследия. Решение суда не вступило в законную силу.

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