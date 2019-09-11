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ЦБ предлагает расширить свой контроль за долгами населения

11 сентябрь 2019 (14:01)

УрБК, Москва, 11.09.2019. Центральный банк предлагает вверить ему полномочия по ограничению выдачи отдельных видов кредитов и займов. Об этом сообщается в консультативном докладе «О развитии макропруденциальной политики Банка России в области розничного кредитования».

В частности, предлагается ввести одновременное использование прямых количественных ограничений выдачи отдельных видов кредитов или применение повышенных надбавок к коэффициентам риска без изменения действующего порядка применения макропруденциальных надбавок.

«Исходя из наиболее распространенных способов ограничения системных рисков необеспеченного потребительского кредитования и обеспечения поддержания высоких стандартов ипотечного кредитования, целесообразна проработка вопроса наделения Банка России полномочиями устанавливать прямые количественные ограничения выдачи отдельных видов кредитов (займов) в зависимости от их характеристик», — говорится в документе.

«Применяемые в настоящее время Банком России инструменты макропруденциальной политики, воздействуя на рынок в целом, позволяют создать дополнительные буферы капитала и повысить устойчивость кредитных организаций. В то же время в целом по необеспеченным кредитам наблюдался рост долговой нагрузки населения, отчасти связанный с повышением финансовой доступности кредитов», — уточняют авторы документа.

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