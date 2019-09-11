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Суд обязал Росимущество восстановить разрушающееся бомбоубежище в Екатеринбурге

УрБК, Екатеринбург, 11.09.2019. В Екатеринбурге суд обязал Росимущество в течение года восстановить разрушающееся бомбоубежище в Орджоникидзевском районе, сообщает пресс-служба Свердловского областного суда.



Прокурор района обратился в Орджоникидзевский районный суд с иском к Росимуществу, в котором просил обязать ведомство устранить допущенные нарушения в содержании убежища. Ответчик не согласился с иском, сославшись на обязанность органов исполнительной власти субъектов РФ и органы местного самоуправления поддерживать защитное сооружение гражданской обороны в состоянии постоянной готовности к использованию. Тем не менее суд частично удовлетворил иск, обязав территориальное управление ведомства восстановить целостность несущей конструкции, входов, аварийных выходов, защитно-герметических и герметических дверей, герметизации сооружения, инженерно-технического оборудования, смонтировать систему электроснабжения, подготовить к приему укрываемых. Федеральное агентство по управлению госимуществом должно профинансировать эти мероприятия.



Ответчик обжаловал решение в вышестоящей инстанции. Но суд апелляционной инстанции указал, что спорный объект имущества представляет собой защитное сооружение гражданской обороны и является федеральной собственностью. И в силу статьи 210 Гражданского кодекса РФ собственник несет бремя содержания принадлежащего ему имущества, если иное не предусмотрено законом или договором.



«Поскольку собственником спорного объекта является РФ, то соответствующее бремя несет государство посредством своих полномочных федеральных органов исполнительной власти в области управления федеральной собственностью. Суд оставил решение суда первой инстанции в силе», — уточняет пресс-служба.

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