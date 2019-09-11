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ЦБ зафиксировал отток средств с валютных депозитов

УрБК, Москва, 11.09.2019. Центробанк зафиксировал отток средств с валютных депозитов в августе при существенном росте рублевых вкладов, говорится в информационно-аналитических материалах «Ликвидность банковского сектора и финансовые рынки», подготовленных Банком России.



«Месячный прирост таких депозитов был заметно ниже, чем в июне и в среднем за предыдущие 12 месяцев. В результате впервые с октября 2018 года годовой темп прироста вкладов населения в валюте замедлился и на конец июля составил 9,5%. По предварительным данным, в августе наблюдался отток средств с валютных депозитов при существенном росте рублевых вкладов», — говорится в документе.



Эксперты ЦБ отмечают, что еще больше активизировался процесс замещения краткосрочных депозитов долгосрочными: годовой прирост вкладов на сроки свыше 1 года по итогам июля ускорился с 13,6% до 14,9%, тогда как на сроки до 1 года, напротив, замедлился с 2,6% до 1,8%.



В июле увеличение розничного депозитного портфеля немного замедлилось: годовой прирост вкладов населения составил 7,1% против 7,3% в июне.



«Опережающий рост долгосрочных вкладов может отражать стремление населения зафиксировать доходность по своим сбережениям на более продолжительный срок в условиях продолжающегося снижения ставок по депозитам», — добавляет регулятор.

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