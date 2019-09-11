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Более 30% кредитных организаций считают банковский надзор в РФ слишком жестким

УрБК, Москва, 11.09.2019. 35% опрошенных кредитных организаций считают банковский надзор в РФ слишком жестким. Об этом говорится в исследовании Ассоциации банков России.



«Заслуживает внимания динамика оценок респондентами адекватности банковского регулирования и надзора. Начиная с 2015 года заметно снизилась доля респондентов (с 77% до 35%), считающих, что регулирование и надзор осуществляются более жестко, чем того требует ситуация в банковском секторе и экономике в целом. Напротив, число ответов, полагающих, что действия регулятора являются адекватными имеющимся в банковском секторе рискам, увеличилось за этот период в три раза (с 20% до 65%)», — говорится в исследовании.



Последний опрос показал, что эта тенденция приобрела уже устойчивый характер, считают аналитики Ассоциации банков России.

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