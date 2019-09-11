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В ФАС опровергли информацию о резком росте стоимости авиабилетов

11 сентябрь 2019 (09:20)

УрБК, Москва, 11.09.2019. В Федеральной антимонопольной службе (ФАС) опровергли информацию о стремительном росте стоимости авиабилетов в 2019 году. Об этом сообщает «Российская газета» со ссылкой на сообщение ведомства.

Как подчеркнули в ФАС, данные Росстата были неверно интерпретированы журналистами.

«Статистика оценивает «средний чек» — средние затраты пассажиров на усредненный перелет, что характеризует скорее покупательную способность населения, но не рост цен», — отметили в антимонопольной службе.

Данные Росстата в совокупности отражают рост пассажиропотока, изменение дальности и направлений полетов, чартерные и международные программы, различные тарифы, включая промо-акции и условия провоза багажа. К тому же сопоставление декабря и августа в принципе некорректно, отметили в ФАС.

В ведомстве также подчеркнули, что ФАС отслеживает чистый рост цен на конкретных внутрироссийских регулярных маршрутах в сопоставимых условиях.

Ранее газета «Известия» со ссылкой на данные Росстата сообщила, что цены на авиабилеты в России с января по август этого года выросли на 24%.

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