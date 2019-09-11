Новости дня

В ФАС опровергли информацию о резком росте стоимости авиабилетов

УрБК, Москва, 11.09.2019. В Федеральной антимонопольной службе (ФАС) опровергли информацию о стремительном росте стоимости авиабилетов в 2019 году. Об этом сообщает «Российская газета» со ссылкой на сообщение ведомства.



Как подчеркнули в ФАС, данные Росстата были неверно интерпретированы журналистами.



«Статистика оценивает «средний чек» — средние затраты пассажиров на усредненный перелет, что характеризует скорее покупательную способность населения, но не рост цен», — отметили в антимонопольной службе.



Данные Росстата в совокупности отражают рост пассажиропотока, изменение дальности и направлений полетов, чартерные и международные программы, различные тарифы, включая промо-акции и условия провоза багажа. К тому же сопоставление декабря и августа в принципе некорректно, отметили в ФАС.



В ведомстве также подчеркнули, что ФАС отслеживает чистый рост цен на конкретных внутрироссийских регулярных маршрутах в сопоставимых условиях.



Ранее газета «Известия» со ссылкой на данные Росстата сообщила, что цены на авиабилеты в России с января по август этого года выросли на 24%.

HTML-код:

<table width=500px border=0 cellpadding=0 cellspacing=0 bgcolor=#ffffff><tr><td align=left valign=top><a href="http://urbc.ru"><img src="http://urbc.ru/images/urbc.png" width=210 height=65 border=0 align=left /></a></td></tr><tr><td><div style="color:#036;padding:10px 10px 10px 10px;font-size:14px;"><span style="color:#777;font-size:10px;padding:10px 10px 10px 10px;">11 сентябрь 2019 | <img src="http://urbc.ru/templates/Default/images/clock.gif" /> 09:20</span><br /><strong>В ФАС опровергли информацию о резком росте стоимости авиабилетов</strong></div></td></tr><tr><td valign=top style="font-size:12px;padding-right:3px;">УрБК, Москва, 11.09.2019. В Федеральной антимонопольной службе (ФАС) опровергли информацию о стремительном росте стоимости авиабилетов в 2019 году. Об этом сообщает «Российская газета» со ссылкой на сообщение ведомства.</td></tr><tr><td align=right><div style="color:#026;font-size:14px;text-align:right;wight:100%;"><a href="http://urbc.ru/1068089799-v-fas-oprovergli-informaciyu-o-rezkom-roste-stoimosti-aviabiletov.html">Подробнее » </a></div></td></tr></table> Для того, чтобы вставить материал в Живой Журнал или другой блог, скопируйте код

Другие материалы по теме: