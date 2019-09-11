Новости дня
У сервиса «МегаФон Путешествия» появилось мобильное приложение для iOS и Android
11 сентябрь 2019 (09:02)
УрБК, Москва, 11.09.2019. У сервиса «МегаФон Путешествия» появилось мобильное приложение для iOS и Android. Теперь бронировать авиабилеты, отели и туры, оформлять страховки и заказывать экскурсии можно с мобильного устройства. Об этом сообщает пресс-служба телекоммуникационной компании.
«Все предложения для путешественников, ранее объединенные на портале travel.megafon.ru, теперь доступны в мобильном приложении «МегаФон Путешествия» на App Store и в Google Play. В приложении есть все необходимое для организации поездки — удобный поиск и бронирование авиа- и железнодорожных билетов, отелей и апартаментов в разных странах мира, предложения комплексных туров в России и за границей, заказ экскурсий более чем в 400 городах мира и страхование путешественников», — говорится в сообщении.
Также пресс-служба отмечает, что абонентам «МегаФона» при этом доступен специальный кэшбэк до 9% от стоимости заказанных в приложении услуг — они будут зачислены на счет абонента.
«Эти деньги можно потратить на услуги связи, перевести на счет родным и близким, или же потратить в магазине, если смартфон поддерживает бесконтактные платежи Apple Pay, Samsung Pay или Google Pay. Кэшбэк можно потратить на покупки в интернете или обналичить в банкомате с помощью банковской карты «МегаФона», — уточняет пресс-служба.
«МегаФон» продолжает развивать экосистему цифровых решений для наших пользователей, частью которой являются «МегаФон Путешествия». Это многофункциональный сервис, позволяющий до мелочей спланировать предстоящую поездку. В одном приложении собраны все популярные туристические услуги — от авиабилетов и отелей до экскурсий и страхования. Мобильное приложение позволит пользоваться сервисом еще быстрее, проще, удобнее. Кэшбэк, который получают абоненты «МегаФона», станет дополнительным приятным бонусом к их путешествию», — прокомментировал директор по новым бизнесам и партнерствам «МегаФон» Ян Кухальский.
Напомним, сервис «МегаФон Путешествия» был запущен в июле 2018 года. За год им воспользовались сотни тысяч человек. Число партнеров и участников проекта постоянно расширяется — среди них Aviasales, Ostrovok, Booking.com, Level.Travel, Tripster и многие другие.
«Все предложения для путешественников, ранее объединенные на портале travel.megafon.ru, теперь доступны в мобильном приложении «МегаФон Путешествия» на App Store и в Google Play. В приложении есть все необходимое для организации поездки — удобный поиск и бронирование авиа- и железнодорожных билетов, отелей и апартаментов в разных странах мира, предложения комплексных туров в России и за границей, заказ экскурсий более чем в 400 городах мира и страхование путешественников», — говорится в сообщении.
Также пресс-служба отмечает, что абонентам «МегаФона» при этом доступен специальный кэшбэк до 9% от стоимости заказанных в приложении услуг — они будут зачислены на счет абонента.
«Эти деньги можно потратить на услуги связи, перевести на счет родным и близким, или же потратить в магазине, если смартфон поддерживает бесконтактные платежи Apple Pay, Samsung Pay или Google Pay. Кэшбэк можно потратить на покупки в интернете или обналичить в банкомате с помощью банковской карты «МегаФона», — уточняет пресс-служба.
«МегаФон» продолжает развивать экосистему цифровых решений для наших пользователей, частью которой являются «МегаФон Путешествия». Это многофункциональный сервис, позволяющий до мелочей спланировать предстоящую поездку. В одном приложении собраны все популярные туристические услуги — от авиабилетов и отелей до экскурсий и страхования. Мобильное приложение позволит пользоваться сервисом еще быстрее, проще, удобнее. Кэшбэк, который получают абоненты «МегаФона», станет дополнительным приятным бонусом к их путешествию», — прокомментировал директор по новым бизнесам и партнерствам «МегаФон» Ян Кухальский.
Напомним, сервис «МегаФон Путешествия» был запущен в июле 2018 года. За год им воспользовались сотни тысяч человек. Число партнеров и участников проекта постоянно расширяется — среди них Aviasales, Ostrovok, Booking.com, Level.Travel, Tripster и многие другие.
|Код для вставки в блог
|Подписаться на рассылку
|Распечатать
Другие материалы по теме:
- «МегаФон» отменил комиссию за денежные переводы между своими абонентами и МТС
- Свердловская область вошла в топ-5 регионов по числу бронирований на сервисе «МегаФон. Путешествия»
- В преддверии Нового года «МегаФон» запустил кэшбэк-сервис
- Для держателей банковских карт «МегаФона» стал доступен сервис Samsung Pay
- Число пользователей сервиса «Радар» от ОАО «МегаФон» превысило 500 тыс. человек